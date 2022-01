JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. Untuk meningkatkan kesadaran investasi di pasar modal, salah satunya reksa dana, MNC Sekuritas menggandeng Henan Putihrai Asset Management dalam menggelar promo Cashback Reksa Dana untuk nasabah.

Promo Cashback Reksa Dana ini terbuka untuk siapa saja yang melakukan pembelian reksa dana Henan Putihrai (HP) Asset Management melalui aplikasi MotionTrade.

Anda bisa mendapatkan cashback reksa dana senilai Rp50.000 dengan melakukan pembelian reksa dana Ultima Ekuitas 1 minimum Rp1.000.000 dan reksa dana Ultima Money Market minimum Rp500.000 melalui aplikasi MotionTrade.

Program ini berlaku sejak 15 Januari hingga 15 Februari 2022. Syarat untuk dapat cashback, reksa dana yang telah dibeli tidak boleh dicairkan hingga 15 April 2022. Promo ini terbatas untuk 20 orang pertama. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat melihatnya melalui link: bit.ly/promoHenanMT!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari MNC Sekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade.