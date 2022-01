JAKARTA - MNC Sekuritas menyediakan aplikasi yang andal bagi investor yang ingin berinvestasi saham.

Berinvestasi saham dipilih orang karena dalam jangka panjang menghasilkan return yang melebihi bunga deposito dan juga mengalahkan inflasi. Meskipun demikian, sebelum berinvestasi saham, investor sebaiknya mengenal terlebih dahulu tujuan investasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

1. Menyiapkan Dana untuk Kebutuhan Tertentu

Salah satu tujuan berinvestasi saham adalah untuk mempersiapkan dana tertentu. Sebagai contoh, dana investasi saham dapat Anda alokasikan untuk kebutuhan mahar dan biaya pernikahan.

Anda dapat menyesuaikan jangka waktu Anda berinvestasi saham yang disesuaikan dengan rencana pernikahan sehingga kelak tersedia return saham sesuai dengan yang Anda harapkan.

2. Menyiapkan Dana Pensiun

Jika Anda masih sangat muda, barangkali pensiun masih terasa begitu jauh dari bayangan Anda. Namun, persiapan dana pensiun akan semakin baik jika dimulai sedini mungkin.

Dengan berinvestasi saham, Anda dapat mempersiapkan dana pensiun yang kelak akan diwariskan pada anak cucu Anda.

3. Mengembangkan Aset

Saham yang Anda miliki dapat diinvestasikan dengan tujuan untuk dikembangkan. Aset yang Anda setorkan dikelola dan dikembangkan dalam bentuk saham sehingga Anda akan merasakan manfaatnya di masa yang akan datang, baik berupa dividen maupun capital gain.

Sudah menentukan tujuan investasi Anda?

