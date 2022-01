JAKARTA - MNC Sekuritas senantiasa memberikan informasi terbaru seputar pasar modal melalui analisa tim risetnya. IHSG menguat signifikan +1,27% menjadi 6.665,31 pada Senin (03/01) diikuti net foreign buy yang mencapai Rp346,13 miliar.

Sektor yang memimpin penguatan indeks yaitu sektor teknologi +4,53% dan diikuti oleh sektor transportasi +2,35%. Adapun penguatan yang dijaga di bawah target BI, antara 2%-4%, memperlihatkan kondisi perekonomian yang relatif positif dan stabil di tengah pemulihan dari dampak pandemi Covid-19.

Equity Analyst MNC Sekuritas Rifqi Ramadhan mengungkapkan IHSG menguat +0,45% menjadi 6.695,37 pada Selasa (04/01/2022) diikuti net foreign sell yang mencapai Rp546,63 miliar. Sektor teknologi masih memimpin pergerakan indeks dengan penguatan +4,49%, kemudian diikuti oleh sektor keuangan +1,08%. Penguatan Wall Street pada Rabu (03/01/2022) memberi katalis positif bagi indeks untuk melanjutkan reli.

"IHSG melemah -0,49% menjadi 6.662,29 pada Rabu (05/01/2022) diikuti net foreign buy yang mencapai Rp802,04 miliar. Mayoritas sektor mengalami pelemahan dipimpin oleh sektor teknologi -1,91% diikuti oleh sektor properti -1,77%. Reli indeks yang relatif signifikan pada 2 perdagangan sebelumnya membuat investor untuk cenderung melakukan aksi profit taking seiring melemahnya saham-saham teknologi AS akibat kenaikan US yield treasury 10Y hingga mencapai 1,65%," jelas Rifqi.

Rifqi menambahkan, IHSG melemah -0,13% di level 6.653,35 pada Kamis (06/01/2022) diikuti net foreign buy yang mencapai Rp645,18 miliar. Sektor yang menjadi pemberat indeks yaitu sektor siklikal -1,29% dan diikuti oleh sektor teknologi -1,08%. Menutup perdagangan efek pada minggu ini, IHSG ditutup menguat +0,72% ke level 6.701,32 pada hari Jumat (07/01/2022) diikuti dengan net foreign sell sebesar Rp944,71 miliar.

Sementara itu, Technical Analyst MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengungkapkan untuk sepekan ke depan IHSG diperkirakan berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji area support 6.593 dan resist 6.755. Penasaran dengan informasi terbaru seputar dunia pasar modal? Saksikan Morning Meeting yang tayang di YouTube maupun Instagram Live MNC Sekuritas setiap hari Senin-Jumat. Pastikan Anda menyaksikan program ini dari pukul 08.15 – 08.45 WIB setiap harinya!

