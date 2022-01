JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sepanjang tahun 2021, MNC Sekuritas berhasil meraih delapan penghargaan dari regulator dan beberapa institusi ternama lainnya.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas pencapaian MNC Sekuritas tersebut. Dia optimistis, tahun 2022 akan menjadi tahun yang lebih baik lagi bagi pasar modal Indonesia dan MNC Sekuritas.

"Kami telah menyiapkan berbagai inovasi untuk pengembangan produk MotionTrade, sehingga dapat memberikan layanan online trading saham dan reksa dana yang semakin optimal untuk investor di Tanah Air," ujarnya.

Berikut 8 penghargaan MNC Sekuritas tahun 2021:

1. E-Trading Securities "Indonesia's Most Popular Digital Brand Awards 2021

Penyelenggara: Iconomics, 26 Februari 2021

2. Peringkat 1 Best Overall Perusahaan Sekuritas 10th Infobank Digital Brand Awards 2021

Penyelenggara: Infobank, 3 Juni 2021

3. Infobank Digital Brand Awards 2021 - The Best Digital Brand 2017 - 2021 Perusahaan Sekuritas

Penyelenggara: Infobank, 3 Juni 2021

4. Indonesia Financial Top Leader Awards 2021 Best Leader for Business Resilience Through Business Innovation - Market Segmentation, Business Expansion and Product Development

Penyelenggara: Wartaekonomi.co.id, 28 Juli 2021

5. IDX Islamic 2021 AB-SOTS dengan Rata-Rata Volume Transaksi Terbanyak dalam IDX Islamic Challenge 2021 Penyelenggara: Bursa Efek Indonesia, 2 Desember 2021 6. Top Innovation Choice Award 2021 Penyelenggara: Infobrand, 9 Desember 2021 7. Anggota Bursa Terbaik di IDX GI BEI Award 2021 Penyelenggara: Bursa Efek Indonesia, 15 Desember 2021 8. Apresiasi GI BEI Terbaik di Wilayah Kerja Kantor Perwakilan (KP) BEI dan Wild Card GI BEI Terbaik di Wilayah Kerja KP BEI - IDX GI BEI Award 2021 Penyelenggara: Bursa Efek Indonesia, 15 Desember 2021