JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. MNC Sekuritas juga aktif bersinergi dalam menggelar promosi untuk meningkatkan kesadaran berinvestasi di kalangan milenial.

Mengawali awal tahun 2022, MNC Sekuritas menggandeng STAR Asset Management dalam menggelar promo cashback reksa dana. Anda dapat memperoleh cashback reksa dana STAR Sustainable Equity Rp100.000 dengan melakukan pembelian reksa dana STAR Sustainable Equity senilai minimum Rp2.000.000 melalui aplikasi MotionTrade.

Program ini berlaku untuk pembelian reksa dana selama tanggal 3 Januari hingga 31 Januari 2022. Cashback berupa reksa dana akan diterima jika investor tidak mencairkan pembelian reksa dana hingga tanggal 30 April 2022. Cashback terbatas dan hanya berlaku untuk 100 orang pertama.

Ayo segera berinvestasi reksa dana melalui aplikasi MotionTrade dan dapatkan promo cashback dari MNC Sekuritas dan STAR Asset Management. Kapan lagi investasi reksa dana dapat cashback di awal? Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat mengakses melalui link: bit.ly/STARMTpromo!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

