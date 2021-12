JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. MNC Sekuritas juga aktif bekerja sama dengan Manajer Investasi untuk mengedukasi pentingnya investasi di pasar modal.

Pada kesempatan kali ini, MNC Sekuritas bersama Avrist Asset Management menggelar Instagram Live bertajuk “Yuk, Belajar Diversifikasi Investasi”. Instagram Live ini akan membahas mengenai cara melakukan diversifikasi investasi secara bijak.

Diversifikasi investasi penting bagi seorang investor untuk memastikan asetnya berkembang dengan baik dan meminimalisir risiko investasi.

Anda perlu memahami profil risiko Anda termasuk berapa persentase alokasi investasi di aset agresif dan aset konservatif.

Poin penting apa yang sebaiknya dipahami dan diperhatikan ketika melakukan diversifikasi investasi? Bagaimana cara membagi alokasinya agar portofolio Anda mencapai kondisi ideal? Produk apa saja yang ada di aplikasi MotionTrade yang dapat dijadikan sebagai alternatif saat melakukan diversifikasi?

Simak ulasan selengkapnya dalam Instagram Live MNC Sekuritas bersama Avrist Asset Management pada Rabu (29/12/2021) pukul 16.00 – 17.00. Instagram Live ini akan dipandu oleh Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Endah Ningrum, dengan menghadirkan narasumber Sales Marketing Manager Avrist Asset Management Widya Rianto.

Raih kesempatan untuk memenangkan reksa dana Avrist Indeks IDX30 senilai total Rp500.000 untuk 5 orang pemenang yang beruntung. Saksikan Instagram Live ini hanya di akun instagram @mncsekuritas!

