Berikut adalah market review Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama pekan ini.

IHSG ditutup terkoreksi -0,83% ke 6.547,11 pada perdagangan hari Senin (20/12) diikuti dengan net foreign buy mencapai Rp543,77 miliar. Pelemahan IHSG sejalan dengan pelemahan indeks regional Asia lainnya, akibat penularan Covid-19 varian Omicron yang dalam kurun waktu 3 hari ke belakang kasusnya naik lebih dari 50% secara global.

Equity Analyst MNC Sekuritas Rifqi Ramadhan mengungkapkan IHSG berbalik arah menguat tipis +0,11% menjadi 6.554,31 pada Selasa (21/12/2021) diikuti net foreign sell yang mencapai Rp331,38 miliar.

"IHSG ditutup menguat seiring dengan penguatan beberapa sektor, yang dipimpin oleh sektor industri +1,16%, diikuti oleh sektor properti +0,85%. Penguatan IHSG sejalan dengan penguatan indeks regional Asia lainnya seperti Nikkei +2,08% dan Hang Seng +1,00%," paparnya.

Katalis positif lainnya di tengah isu penyebaran COVID-19 varian Omicron datang dari kenaikan harga komoditas seperti CPO, batu bara dan nikel.

IHSG terkoreksi -0,38% menjadi 6.529,59 pada Rabu (22/12/2021) diikuti net foreign sell yang mencapai Rp374,84 miliar. IHSG ditutup melemah hampir di semua sektornya yang dipimpin oleh sektor transportasi -1,39%, diikuti oleh sektor properti -0,90%.

"Koreksi hanya sehari karena IHSG kembali menguat +0,40% menjadi 6.555,55 pada Kamis (23/12/2021) diikuti net foreign sell yang mencapai Rp50,10 miliar,” jelas Rifqi.

Rifqi menambahkan, IHSG tidak terpengaruh berita Kementerian Kesehatan mencatat penambahan kasus Omicron dalam negeri menjadi 8 kasus aktif pada Kamis (23/12/2021) kemarin.

Menutup perdagangan efek pada minggu ini, IHSG ditutup menguat +0,11% ke level 6.562,90 pada hari Jumat (24/12/2021) diikuti net foreign buy sebesar Rp205,57 miliar dengan sektor siklikal yang memimpin pertumbuhan indeks pada hari ini sebesar +2,04%.

Research Analyst MNC Sekuritas Aqil Triyadi memperkirakan untuk sepekan ke depan, secara teknikal IHSG masih cenderung konsolidasi dan rawan terkoreksi untuk menguji 6.514-6.525. Namun demikian, selama IHSG masih bertahan di atas level 6.480, maka IHSG berpeluang menguat untuk menguji level 6.580-6.620.

