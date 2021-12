Baca Juga: Memasuki Capital League Phase 1, Wirausaha Muda Mandiri Business Existing Berlangsung Sengit!

Pada kesempatan yang sama, Pjs Head of Research MNC Sekuritas Victoria Venny menyatakan inflasi menjadi faktor kuat bagi kekhawatiran market, disebabkan oleh kenaikan demand, suku bunga yang rendah, stimulus fiskal dan pelonggaran kebijakan moneter. Meskipun demikian secara makro, keadaan ekonomi Indonesia sudah bagus atau cukup solid.

“Keadaan perekonomian Indonesia dapat dikatakan terus mengalami perbaikan. Sebagai contoh, Indeks Keyakinan Konsumen sendiri sudah rebound di level sebelum pandemi terjadi dan perdagangan internasional tercatat mengalami surplus. Begitu pula dengan IHSG Indonesia yang sudah cukup bagus jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga,” jelas Venny.

Venny menambahkan, terdapat beberapa saham yang menjadi rekomendasi untuk tahun 2022. Rekomendasi saham pilihan versi MNC Sekuritas untuk tahun 2022 antara lain: BBRI, BMRI, BBNI, TLKM, EXCL, TOWR, AGRO, ARTO, BSDE, CTRA, ASII, ERAA dan ARNA.

Ringkasan perkembangan pasar modal di tahun 2021 dan prediksi kondisi pasar modal di tahun 2022 dapat disaksikan kembali melalui YouTube Channel MNC Sekuritas yaitu link: bit.ly/marketoutlookmncs2022

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!