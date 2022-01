JAKARTA - MNC Sekuritas terlibat aktif untuk memberikan edukasi seputar pasar modal bagi nasabah dalam berbagai bentuk, termasuk Instagram Live.

Bulan Januari identik dengan January Effect, di mana investor meyakini IHSG dan harga saham-saham cenderung naik di awal tahun. Secara historis dalam 30 tahun terakhir, fenomena January Effect tidak selalu terjadi.

Ada tahun-tahun di mana IHSG tidak mengalami kenaikan pada bulan Januari, tetapi malah turun. Lalu, apakah tahun ini sudah ada tanda-tanda terjadinya January Effect? Bagaimana investor menyikapi fenomena tersebut?

Simak ulasan selengkapnya dalam Instagram Live Research Corner pertama di tahun 2022 yang mengusung tema β€œJanuary Effect and How to Deal with It?”. Instagram Live ini akan menghadirkan narasumber Economist and Fixed Income Analyst MNC Sekuritas Tirta Widi Gilang Citradi dan host Equity Analyst MNC Sekuritas Rifqi Ramadhan.

Saksikan Instagram Live ini hanya melalui akun Instagram MNC Sekuritas @mncsekuritas pada Kamis (06/01/2022) pukul 16.00 – 17.00 WIB! Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!