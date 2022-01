JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. MNC Sekuritas juga senantiasa aktif dan konsisten dalam memberikan edukasi seputar pasar modal kepada masyarakat.

Investasi saat ini sangat beragam seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Investasi pasar modal merupakan jenis investasi yang mulai banyak peminatnya, termasuk menyasar generasi milenial.

Melihat perkembangan investasi di Indonesia, MNC Sekuritas dan Magister Manajemen UPN Veteran Jakarta menggelar acara Festival Workshop Investasi Pasar Modal Indonesia dengan tajuk "Menjadi Patriot Milenial Melalui Investasi di Pasar Modal Indonesia" pada Selasa (25/01/2022) di Jakarta.

Head of Investment Gallery MNC Sekuritas Andri Muharizal turut menyampaikan materi edukasi pasar modal berjudul "Investasi atau Trading Saham, Mudah Kok!!”. Acara ini dihadiri oleh hampir 300 peserta, yang terdiri dari dosen dan mahasiswa UPN Veteran Jakarta.

Andri menjelaskan, investasi pasar modal saat ini dapat dilakukan melalui pembukaan rekening full online dan tidak lagi membutuhkan dana yang besar. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang.

"MNC Sekuritas sendiri mendukung penyelenggaraan workshop ini dengan harapan dapat membekali peserta dengan wawasan yang lebih luas terkait manfaat, bentuk dan cara berinvestasi yang baik dan benar,” jelas Andri.

Dalam kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta Dianwicaksih Arieftiara mengungkapkan, UPN Veteran Jakarta menggelar acara sebagai bentuk implementasi dari hasil pembelajaran lingkup akademisi ilmu ekonomi dan bisnis, ilmu terapan lainnya dan wujud implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat.

“UPN Veteran Jakarta sangat mendukung penyebaran informasi terutama mengenai literasi dan edukasi saham, seperti dalam bentuk workshop ini. Acara ini bertujuan untuk dapat meningkatkan pemahaman generasi milenial mengenai penerapan strategi menabung saham dalam bentuk investasi serta menjadi wadah generasi milenial untuk belajar secara mandiri mengenai cara menganalisis saham yang baik,” tutup Dian.

