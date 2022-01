JAKARTA - Siapa sih yang nggak kenal JD.ID? Sebuah e-commerce yang mengklaim bahwa barang yang disediakan 100% original ini memang menjadi salah satu e-commerce favorit masyarakat Indonesia. Produk yang ditawarkan JD.ID juga tidak kalah lengkap dengan e-commerce lainnya, mulai dari gadget, fashion, hingga peralatan rumah tangga.

Selain produk yang lengkap, metode pembayaran di JD.ID juga lengkap, mulai dari transfer bank, COD, kartu kredit, dan yang menarik, ada juga pembayaran melalui JD.ID paylater.

Apa Itu JD.ID Paylater?

Nah, pembayaran JD.ID paylater hampir sama kartu kredit, yaitu bisa mencicil barang tanpa uang muka dengan tenor dan limit yang ditentukan. Proses pendaftarannya juga lebih praktis, jadi bisa Anda andalkan jika Anda tidak memiliki kartu kredit.

BACA JUGA:Â 5 Kelebihan Menggunakan Pembayaran Tokopedia Paylater





Salah satu fintech yang sudah tepercaya dan sudah terdaftar serta diawasi oleh OJK sejak 2018 adalah Kredivo. Kredivo sudah bekerja sama untuk menjadi salah satu fintech untuk pembayaran JD.ID paylater.

Kredivo yang bisa digunakan untuk pembayaran JD.ID paylater ini memiliki berbagai layanan, mulai dari paylater bunga 0% untuk pembayaran dalam 30 hari, dan cicilan tenor 3 bulan, tanpa uang muka. Namun, jika Anda berminat untuk mencicil dengan tenor yang lebih panjang, Kredivo juga memiliki layanan cicilan tanpa uang muka tenor 6 bulan, dan 12 bulan, dengan bunga ringan, hanya 2,6% per bulan.

Cara Daftar Kredivo untuk Menikmati JD.ID Paylater

Untuk menikmati pembayaran JD.ID paylater menggunakan Kredivo, Anda harus mendaftarkan diri ke Kredivo terlebih dahulu. Anda bisa download aplikasi Kredivo di Apps Store atau Play Store. Setelah itu Anda harus mengisi data diri, dan apply ke Akun Premium jika ingin menikmati seluruh layanan dari Kredivo, dengan cara mempersiapkan dokumen, seperti NPWP, KTP, dan menghubungkan e-commerce untuk bukti tempat tinggal.

Selain itu, ada juga 3 syarat penting yang harus Anda penuhi jika ingin mendaftarkan Kredivo, yaitu:

1. Sudah berusia minimal 18 tahun atau maksimal 60 tahun

2. Punya penghasilan minimal Rp3 juta per bulannya

3. Berdomisili di wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, Palembang, Medan, Bali, Yogyakarta, Solo, Makassar, Malang, Sukabumi, Cirebon, Balikpapan, Batam, Purwakarta, Padang, Pekanbaru, Manado, Samarinda, dan Kediri.

Jika seluruh data sudah di-submit, proses approval dari Kredivo sangat cepat, bisa jadi 1x24 jam Anda sudah bisa diterima, dan bisa mendapatkan limit hingga Rp30 juta.

Pastikan Limit Paylater Cukup

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, jika Anda menggunakan Kredivo untuk pembayaran JD.ID paylater, Anda bisa mendapatkan limit hingga Rp30 juta untuk Akun Premium, tapi jika Anda hanya mendapatkan Akun Basic, Anda akan mendapatkan limit hingga Rp3 juta.

Contohnya, Anda mau beli iPhone baru seharga Rp13 juta, tapi limit yang Anda dapat hanya Rp12 juta. Ini artinya, transaksi tidak bisa dilakukan. Solusinya, Anda bisa menunggu dan bertransaksi rutin dengan Kredivo. Jika memiliki histori pembayaran yang baik, Anda akan diberikan kesempatan untuk upgrade limit kredit ke angka maksimal yaitu Rp 30 juta.

Selain iPhone, Anda pun bisa mencari opsi smartphone lainnya yang pas dengan limit dan sesuai kantong. Selama minimum transaksinya Rp500 ribu, semua bisa menggunakan Kredivo sebagai metode pembayaran JD.ID paylater.

Belanja Sesuai Kebutuhan

Ingat, mendapatkan limit kredit, bukan berarti Anda mendapatkan dana tambahan, ya. Anda harus membayar kewajiban Anda setiap bulannya dari pendapatan yang Anda hasilkan. Oleh karena itu, alangkah bijaknya jika Anda menggunakan pembayaran JD.ID paylater untuk kebutuhan yang produktif, dan sesuai dengan kemampuan tentunya.

Jadi, jika ingin membeli laptop untuk bekerja, carilah spesifikasi yang bisa mendukung keseharian Anda, dengan cicilan per bulannya yang mampu Anda bayarkan. Jangan membeli laptop karena merk semata, dan untuk sekedar up to date dengan gadget baru saja.

Dengan kemudahan untuk membeli barang 100% ori dengan metode pembayaran JD.ID paylater dari Kredivo, bukan alasan untuk Anda menjadi konsumtif. Selalu bijak dalam menggunakan cicilan, ya!

CM

(Wul)