HOME FINANCE

Paylater untuk Kebutuhan Ramadan: Panduan Lengkap dan Tips Aman

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |09:30 WIB
Paylater untuk Kebutuhan Ramadan: Panduan Lengkap dan Tips Aman
Ilustrasi kebutuhan Ramadan. (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Menjelang Ramadan, kebutuhan rumah tangga sering kali meningkat. Mulai dari menyiapkan hidangan buka puasa yang lebih istimewa hingga membeli pakaian baru, banyak orang merasa perlu mengeluarkan uang lebih banyak dibanding hari biasa. 

Namun, sebenarnya puasa mengajarkan kita untuk hidup hemat dan bijak dalam pengelolaan keuangan. Di tengah situasi ini, layanan Paylater menjadi salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan, asalkan digunakan dengan hati-hati dan tepat sasaran.

Menggunakan Paylater memang terlihat praktis karena memungkinkan kamu bertransaksi tanpa harus langsung membayar secara tunai. Tapi bagaimana cara memastikan bahwa penggunaannya tetap aman dan tidak menambah beban finansial? 

Artikel ini akan memberikan panduan lengkap agar kamu bisa menggunakan Paylater dengan bijak, terutama saat momen Ramadan dan menjelang Lebaran.

1. Memahami Apa Itu Paylater dan Bagaimana Cara Kerjanya

Sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan Paylater, penting bagi kamu memahami apa itu Paylater. Secara sederhana, Paylater adalah metode pembayaran yang memungkinkan penggunanya membeli barang atau jasa sekarang dan membayar nanti dalam jangka waktu tertentu. 

