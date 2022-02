JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas terus memperbarui fitur dan layanan investasi saham dan reksa dana, serta aktif melakukan edukasi pasar modal ke berbagai kalangan masyarakat di Indonesia.

Berkat kegigihan dalam mengedukasi tentang pentingnya investasi secara agresif, MNC Sekuritas berhasil meraih penghargaan ”Popular Digital Brand (in Securities – E-Trading Category)” dari The Iconomics pada Kamis (24/02/2022). Penghargaan tersebut diberikan The Iconomics kepada institusi yang telah berkontribusi dan berinovasi dalam ranah digital Indonesia.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengungkapkan rasa syukurnya karena MNC Sekuritas kembali menoreh prestasi di awal tahun 2022. Susy berharap penghargaan ini dapat terus memicu MNC Sekuritas untuk terus melakukan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan investor.

Penghargaan The Iconomics diberikan berdasarkan riset terhadap lebih dari 12.000 responden milenial (Millennial’s Choice) yang berasal dari 10 kota, untuk mengukur bagaimana apresiasi publik terhadap brand digital Indonesia. Responden berusia 22-39 tahun dilibatkan dalam riset pada Januari 2022. Metodologi penelitian Indonesia’s Most Popular Digital Financial Brands Awards (Millennials’ Choice) 2022 ditetapkan melalui kajian popularitas berdasarkan pemahaman generasi milenial Indonesia.

Riset ini terdiri dari empat tahapan, yaitu Focus Group Discussion, Online Quantitative Survey, Kalkulasi Penilaian dan Pemberian Penghargaan. Penilaian award sendiri dilakukan berdasarkan tiga kriteria, berupa Awareness (berdasarkan total awareness), Image (berdasarkan Perceived Quality + Satisfaction) dan Engagement (berdasarkan Loyalty + Intention) yang kemudian dirata-rata menjadi nilai akhir dengan skala 1-100.

"MNC Sekuritas kembali meraih penghargaan sebagai perusahaan sekuritas terpopuler dari The Iconomics selama 3 tahun berturut-turut. Di sisi lain, penghargaan ini juga merupakan penghargaan ke-11 yang diraih oleh MNC Sekuritas sebagai Digital Brand dari berbagai institusi ternama. Kami berterima kasih atas kepercayaan masyarakat Indonesia kepada MNC Sekuritas," ujar Susy.