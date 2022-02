JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa berkomitmen untuk memberikan edukasi seputar dunia pasar modal termasuk melalui penayangan Instagram Live.

Sebagai seorang investor, Anda tentu perlu melakukan analisa sebelum mulai memilih suatu saham. Jika Anda berorientasi pada jangka panjang, Anda akan cenderung memilih analisis fundamental berupa penilaian secara komprehensif terkait prospek bisnis, faktor risiko, mempertimbangkan laporan keuangan hingga membuat model valuasi apakah saham tersebut berada di sisi overvalued atau undervalued.

Sedangkan jika Anda beriorientasi pada jangka pendek, Anda akan cenderung memilih analisis teknikal. Analisis ini merupakan analisis yang digunakan untuk memprediksi pergerakan saham di masa yang akan datang melalui pola yang terjadi pada harga sebelumnya.

Bagaimana cara melakukan analisis teknikal dengan tepat? Bagaimana cara menentukan level support sebelum harga tersebut berbalik arah, serta cara menentukan level resistance? Indikator apa sajakah yang digunakan dalam analisis teknikal?

Simak ulasan selengkapnya dalam Instagram Live MNC Sekuritas hari ini yang bertajuk β€œTips Cuan Maksimal dengan Analisis Teknikal!” Instagram Live ini akan dipandu oleh Research Analyst MNC Sekuritas Rifqi Ramadhan dan menghadirkan narasumber Research Analyst MNC Sekuritas Aqil Triyadi. Saksikan Instagram Live ini hanya di akun @mncsekuritas pada hari ini, Kamis (24/02/2022) pukul 16.00 – 17.00 WIB!

