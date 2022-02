JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa berkomitmen untuk memberikan edukasi seputar dunia pasar modal termasuk melalui penayangan Instagram Live.

Salah satu jenis investasi yang menarik untuk disimak adalah reksa dana. Reksa dana sendiri dirancang untuk investor yang memiliki waktu dan keterampilan relatif terbatas untuk mengelola investasinya, sehingga mempercayakan dana tersebut untuk dikelola oleh manajer investasi yang sudah berpengalaman.

Manajer Investasi yang akan mengatur komposisi portofolio reksa dana investor dan memantau perkembangannya supaya memperoleh imbal hasil maksimal.

Apakah Anda dapat membeli dan menjual reksa dana kapan saja? Seberapa besar keuntungan yang bisa didapatkan dari investasi reksa dana?

Berapa lamakah frekuensi perubahan harga aset reksa dana? Apakah bukti kepemilikan dari unit reksa dana yang diinvestasikan?

Simak ulasan selengkapnya dalam Instagram Live MNC Sekuritas hari ini yang bertajuk β€œXTRA CUAN Nabung Reksa Dana!” Instagram Live ini akan dipandu oleh Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Endah dan menghadirkan narasumber Head of Marketing & Sales Indosterling Aset Manajemen Abd. Hakim.

Saksikan Instagram Live ini hanya di akun @mncsekuritas pada hari ini, Rabu (23/02/2022) pukul 16.00 – 17.00 WIB. Raih kesempatan memenangkan reksa dana Indosterling Pasar Uang senilai total Rp500.000 untuk 5 orang pemenang!

