MAKASSAR - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Seiring perkembangan pasar modal Indonesia, MNC Sekuritas sangat menjaga komitmen dalam mendukung kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dunia pasar modal.

Pada Senin (21/02/2022), MNC Sekuritas dan Galeri Investasi BEI Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Nobel Indonesia yang berlokasi di Makassar, Sulawesi Selatan menggelar seminar nasional sekaligus Soft Launching Pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Acara ini dihadiri secara virtual oleh Head Market Development Area 2 Bursa Efek Indonesia Nur Harjantie, Perwakilan Kepala Otoritas Jasa Keuangan KR6 Mushadi Nurali dan Ayu Ardhillah, Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina, Pembina Yayasan ITB Nobel Indonesia Mutiawan M. Handaling, dan Rektor ITB Nobel Indonesia Dr. H. Badaruddin, ST., MM.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengungkapkan, berdasarkan data per Januari 2022, sebagian besar nasabah MNC Sekuritas adalah generasi milenial, di mana 65% dari total nasabah berusia 18-35 tahun. Mayoritas nasabah berprofesi sebagai mahasiswa, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran investasi sudah dapat dimulai sejak dini.

“Soft launching ini merupakan langkah nyata bagi MNC Sekuritas dan Bursa Efek Indonesia untuk memberikan edukasi bahwa investasi pasar modal adalah salah satu pilihan terbaik untuk berinvestasi,” ujar Susy.

Susy menambahkan, MNC Sekuritas memiliki galeri investasi yang tersebar dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Salah satunya berada di Makassar, Sulsel. Susy berharap keberadaan Galeri Investasi BEI ITB Nobel Indonesia ini dapat menjadi langkah tepat untuk memasyarakatkan investasi saham dan reksa dana.

“Makassar sendiri memiliki potensi yang sangat besar dalam hal pengembangan pasar modal, di mana saat ini terdapat 4 point of sales MNC Sekuritas. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan nilai transaksi di Makassar sebesar 25% sepanjang tahun 2021. Kami memiliki impian bahwa kelak soft launching ini dapat memberikan dampak positif dan mendorong penciptaan nasabah yang lebih masif lagi,” tutup Susy.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!