Saksikan IG Live Research Corner Batubara: Hilirisasi, Risiko, dan Rotasi Sore Ini!

JAKARTA – MNC Sekuritas terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal melalui Ruang Literasi. Di mana industri batu bara masih memegang peranan strategis dalam perekonomian Indonesia.

Sebagai salah satu eksportir terbesar di dunia, Indonesia terus menghadapi dinamika pasar global yang menuntut diversifikasi, peningkatan nilai tambah, serta mitigasi risiko di tengah tren transisi menuju energi bersih.

Pemerintah Indonesia secara progresif mendorong hilirisasi batubara untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, termasuk melalui pengembangan proyek pengolahan menjadi produk bernilai tambah seperti dimethyl ether (DME). Meski implementasinya masih berjalan bertahap, hilirisasi dinilai sebagai langkah strategis untuk memperpanjang umur industri batubara di tengah perubahan lanskap energi. Lantas, bagaimana tren perkembangan emiten yang bergerak di sektor pertambangan batubara?

