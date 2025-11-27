Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Saksikan IG Live Research Corner Batubara: Hilirisasi, Risiko, dan Rotasi Sore Ini!

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |12:04 WIB
Saksikan IG Live Research Corner Batubara: Hilirisasi, Risiko, dan Rotasi Sore Ini!
Jangan lewatkan Instagram Live Research Corner "Batubara: Hilirisasi, Risiko, dan Rotasi” pada Kamis (27/11/2025) pukul 16.00 WIB. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA –  MNC Sekuritas terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal melalui Ruang Literasi. Di mana industri batu bara masih memegang peranan strategis dalam perekonomian Indonesia. 

Sebagai salah satu eksportir terbesar di dunia, Indonesia terus menghadapi dinamika pasar global yang menuntut diversifikasi, peningkatan nilai tambah, serta mitigasi risiko di tengah tren transisi menuju energi bersih.

Pemerintah Indonesia secara progresif mendorong hilirisasi batubara untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, termasuk melalui pengembangan proyek pengolahan menjadi produk bernilai tambah seperti dimethyl ether (DME). Meski implementasinya masih berjalan bertahap, hilirisasi dinilai sebagai langkah strategis untuk memperpanjang umur industri batubara di tengah perubahan lanskap energi. Lantas, bagaimana tren perkembangan emiten yang bergerak di sektor pertambangan batubara?

Jangan lewatkan Instagram Live Research Corner "Batubara: Hilirisasi, Risiko, dan Rotasi” pada Kamis (27/11/2025) pukul 16.00 WIB bersama Head of Research Retail MNC Sekuritas T. Herditya Wicaksana dan Equity Analyst MNC Sekuritas Raka Junico. Anda dapat menyaksikannya secara langsung melalui Instagram @mncsekuritas

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
