JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Salah satunya dengan memberikan edukasi mengenai peluang investasi pasar modal, termasuk investasi berkelanjutan atau disebut juga dengan investasi hijau.

Investasi berkelanjutan merupakan investasi yang memperhatikan sejumlah aspek seperti lingkungan, sosial dan tata kelola untuk menjaga keberlanjutan perekonomian dan kehidupan di bumi. Investasi berkelanjutan dipicu karena adanya peningkatan terhadap isu-isu lingkungan dewasa ini.

Anda pun juga dapat mempertimbangkan sisi lingkungan, sosial dan tata kelola (Environment, Social dan Governance/ ESG) sebelum memilih saham perusahaan tertentu untuk berinvestasi. Berikut ini 3 ciri perusahaan yang menerapkan prinsip berkelanjutan.

1. Perusahaan Tidak Memiliki Bisnis yang Merugikan Lingkungan

Perusahaan tidak berinvestasi pada bisnis yang merugikan lingkungan, seperti produk rokok maupun alkohol. Selain itu, perusahaan juga memperhatikan faktor yang berkaitan dengan lingkungan seperti konservasi, penggunaan sumber daya air dan pengolahan sampah dalam bisnisnya sehari-hari.

2. Perusahaan Mempertimbangkan Kebijakan Praktik Sosial

Selain mempertimbangkan faktor lingkungan, perusahaan juga mempertimbangkan praktik sosial dalam kesehariannya. Praktik sosial tersebut berupa mendorong kesetaraan gender, memberikan upah dan hak yang layak bagi karyawan serta berlaku adil terhadap pemasok.

3. Termasuk dalam Indeks SRI-KEHATI

Di Bursa Efek Indonesia terdapat Indeks SRI-KEHATI yang merupakan indeks berisi daftar saham perusahaan yang menerapkan ESG. Indeks ini diluncurkan pada tahun 2009 dengan menggabungkan metoda exclusion dan ESG integration.

