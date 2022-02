JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sebagai perusahaan sekuritas yang mengutamakan kepuasan nasabah, MNC Sekuritas juga turut hadir di hari bahagia pernikahan nasabahnya melalui mahar saham.

Mahar berupa saham kian diminati masyarakat Indonesia untuk meminang kekasih hati. Pasangan yang tengah berbahagia ini adalah M. Fadhli Rizqi dan Mutiara Kusuma Sari.

Mereka melangsungkan pernikahan pada Sabtu (05/02/2021) dengan pemberian mahar saham berupa 2.200 lembar saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS).

Fadhli meminang kekasihnya dengan menggunakan saham sebagai mahar karena saham merupakan jenis investasi yang bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa saham bersifat anti mainstream dibandingkan dengan mahar bentuk lainnya.

“Saya sudah menjadi nasabah MNC Sekuritas sejak 11 Januari 2021. Saya memilih mahar saham BRIS karena saham ini merupakan jenis saham yang memiliki fundamental yang baik. Saham ini juga saya pilih karena termasuk dalam saham syariah,” jelas Fadhli.

Selain di Ibu Kota, tren mahar saham juga terjadi di wilayah lain, salah satunya Sulawesi Tenggara. Nasabah MNC Sekuritas Aristo Helvalex Mekuo meminang istrinya Kiki Fatmawati dengan menggunakan mahar 500 lembar saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) pada Sabtu (19/02/2022).

Aristo dan Kiki sepakat untuk menggunakan mahar saham karena menyadari pentingnya berinvestasi sejak dini. Prinsip ini ingin mereka terapkan sejak awal membangun mahligai pernikahan dan berkomitmen untuk membangun rumah tangga.

“Kami memilih saham INCO karena kami lahir dan dibesarkan di daerah yang menyimpan cadangan nikel terbanyak di Indonesia, yaitu Konawe Utara – Sulawesi Tenggara, sehingga kami membeli saham di bidang pertambangan yaitu PT Vale Indonesia Tbk (INCO),” jelas Aristo.

MNC Sekuritas, Invest with The Best!