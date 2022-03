JAKARTA - Pertamina menaikkan harga BBM non subsidi. Berikut adalah daftar lengkap harga BBM milik Pertamina, Shell, BP hingga Vivo pada Maret 2022.

Terbaru, Pertamina menaikkan harga 3 BBM miliknya yakni Pertamax Turbo menjadi Rp14.500 per liter, Pertamina Dex Rp13.700 per liter dan Dexlite Rp12.950 per liter.

Berikut perbandingan harga BBM Pertamina hingga Shell terbaru pada Maret 2022 yang dirangkum Okezone, Jakarta, Kamis (3/3/2022).

Harga BBM Pertamina

Harga Pertalite: Rp7.650 per liter

Harga Pertamax: Rp9.000 per liter

Harga Pertamax Turbo: Rp14.500 per liter

Harga Dexlite: Rp12.950 per liter

Harga Pertamina Dex: Rp13.700 per liter

