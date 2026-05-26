Heboh Mobil di Atas 1.400 Cc Dilarang Beli Pertalite per 1 Juni 2026, Ini Penjelasan Pertamina

JAKARTA - Isu larangan pembelian Pertalite bagi kendaraan tertentu dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc mulai 1 Juni 2026 tersebar di media sosial. Bahkan, kabar ini viral dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

Menanggapi kabar media sosial tersebut, Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga buka suara. Pertamina Patra Niaga menegaskan, kabar mengenai daftar merk kendaraan yang disebut tidak diperbolehkan menggunakan BBM jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026. tidak benar.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan, hingga saat ini belum ada, baik itu rencana ataupun arahan dari Pemerintah terkait hal mengenai pembatasan Pertalite berdasarkan merk kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan sebagaimana tercantum dalam unggahan yang beredar di media sosial.



“Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator," katanya di Jakarta.

Roberth menambahkan, Pertamina Patra Niaga menjalankan mandat distribusi energi dan akan mengikuti kebijakan resmi Pemerintah.

"Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merk kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.” tambahnya.