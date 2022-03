JAKARTA – Harga minyak dunia mengalami kenaikan tajam akibat perang Rusia-Ukraina. Jika menghitung harga keekonomian, BBM jenis Pertalite dan Pertamax seharusnya naik karena perubahan minyak dunia.

Saat ini harga minyak mentah berjangka Brent untuk kontrak Mei naik 2,84% menjadi USD 131,61 per barel. Sementara, untuk harga minyak West Texas Intermediate (WTI) AS kontrak April naik 2,3% menjadi USD 126,55 per barel.

Namun dengan kenaikan minyak dunia harga Pertalite masih dijual Rp7.600 per liter dan Pertamax Rp9.000 per liter. Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan membeberkan harga keekonomian BBM jenis Pertalite dan Pertamax jika mengacu kepada KepMen ESDM Nomor 62 tahun 2020.

Mamit menjelaskan, untuk jenis BBM di bawah RON 95 dan Minyak Solar CN 48 maka rumusnya adalah Mean of Plats Singapore (MOPS) atau Argus+Rp 1.800 perliter+margin (10%) dari harga dasar.

