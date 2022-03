JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI, menyiapkan KM Kelud untuk mendukung gelaran MotoGP 2022 di obyek wisata super prioritas, Sirkuit Pertamina Mandalika.

Menariknya, layanan menginap di hotel terapung KM Kelud ini gratis.

"Kami selalu siap menjalankan tugas dan amanah dari Kementerian Perhubungan untuk menyukseskan MotoGP dengan menyiagakan kapal kami. Layanan akomodasi menginap hotel terapung di KM Kelud ini sudah ditetapkan gratis bagi mereka yang sesuai dengan persyaratan,” kata Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Yahya Kuncoro dikutip dari Antara, Senin (14/3/2022).

Adapun syarat untuk menggunakan KM Kelud, yakni memiliki tiket resmi menonton MotoGP Mandalika, memiliki sertifikat vaksin dosis dua, memiliki aplikasi PeduliLindungi, membawa alat perlengkapan mandi dan handuk pribadi, dan melakukan proses reservasi (tidak menerima tamu walk-in).

Yahya menjelaskan KM Kelud merupakan kapal tipe 2.000 pax yang dapat menyediakan tempat tidur untuk sekitar 2.000 orang.

Namun yang akan digunakan dalam menjalani penugasan hotel terapung disiapkan sebanyak 1.500 bed dengan fasilitas mushola dan kantin.

Lanjut disampaikannya, dalam layanan hotel terapung ini tidak disediakan sarapan, namun tersedia kantin di atas kapal.

Tersedia pula Shuttle Service Gili Mas – Mandalika pukul 06.00-12.00 WITA.

Mandalika - Gili Mas pukul 12.00-06.00 WITA, periode waktunya sejak 17-21 Maret 2022.

“Dalam penugasan ini, kami juga bekerjasama dengan Pemda NTB serta pihak-pihak lain yang mendukung gelaran MotoGP 2022,” ujarnya.

Sebagai informasi, KM Kelud biasanya melayani rute reguler yaitu Tanjung Priok-Batam-Tanjung Balai Karimun-Belawan.

Pada gelaran MotoGP 2022 di Sirkuit Pertamina Mandalika tahun 2022 ini mendapat penugasan dari Kementerian Perhubungan menjadi hotel terapung sebagai alternatif untuk akomodasi bagi para penonton MotoGP Mandalika 2022.

KM Kelud bertolak dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada Minggu (13/3) pukul 18.00 WIB menuju Pelabuhan Gili Mas, Lombok.

Kapal diperkirakan tiba di Gili Mas pada Selasa, 15 Maret pukul 08.00 waktu setempat, setelah menempuh sekitar 43 jam pelayaran.

Yahya menambahkan, penggunaan kapal untuk hotel terapung dan siap digunakan penonton MotoGP Mandalika 2022 mulai tanggal 17-21 Maret 2022.

“Untuk reservasi harap menghubungi melalui email panitia Rsvhotelapung@ppl.ac.id dengan melampirkan : Nama, Alamat, No KTP, No. HP dan persyaratan nomor 1 & 2. Waktu Check-in pukul 14.00 WITA, sedangkan waktu Check Out pukul 12.00 WITA. Contact person panitia Husni Adam HP 0823 4157 4268,” pungkasnya.