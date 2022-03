JAKARTA - Putri konglomerat dari Dato Sri Tahir, Grace Tahir mengungkapkan lima tanda yang bisa lihat jika seseorang merupakan orang kaya baru.

Untuk yang pertama, dari atas ke bawah berpakaian merek dan mereknya sangat mencolok untuk menunjukkan status baru dia.

"Kedua memamerkan kekayaan dia di sosial media," ujarnya dalam akun TikToknya, Selasa (15/3/2022).

BACA JUGA:Grace Tahir Parodikan Gaya Flexing Indra Kenz, Warganet: Disindir Konglomerat

Sedangkan yang ketiga, di mana rang kaya baru membeli mobil super mewah dengan nomor polisi spesial.

Keempat, mereka akan bergaul dengan teman-teman baru yang sepadan dengan status keuangan dia yang baru.

Terakhir, orang kaya baru akan mengadakan pesta yang sangat ekstra dengan tema tertentu. Di mana ada sajian caviar hingga wine.

Sebagai informasi, Grace Tahir membuat video yang menyindir Indra Kenz.

Sindiran itu dia unggah di Instagram @gtahirs dan akun YouTube-nya.

Pada video itu, Grace Tahir bergaya nyentrik meniru Indra Kenz dari dalam pesawat jet.

“Hei guys gue adalah Indri Benz. Yes, Benz seperti Mercedes Benz and welcome to my private jet. Crazy rich Glodok,” ucapnya dalam video tersebut.

Dia pun berjalan-jalan di dalam private jet tersebut.

“Ya lu kalau kerja keras dan lu kaya gua Crazy Rich Glodok, wah lu bisa nikmatin seperti begini. Tas Hermes ratusan juta, murah banget guys, iyeahhh,” jelasnya.

Adapun, Grace Tahir meemparodikan Indra Kenz saat menjadi tahanan atas kasus investasi bodong Binomo.

“Oke guys, gue lagi di penjara nih. Kebanyakan haters di luar sana gue itu ada m m an, punya private jet, baju, jam, mobil, rumah ya semua pada jealous aja. Kenapa? Bukan salah gue dong, gue kan cuma post di sosmed tapi kalian yang dengerin gue,” bebernya.

Baca Selengkapnya: Viral Aksi Grace Tahir Parodikan Indra Kenz! Ngaku Jadi Crazy Rich Glodok: Welcome to My Private Jet