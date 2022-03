JAKARTA - Perbandingan harga minyak goreng di Indonesia dan Malaysia akan diulas dalam artikel ini.

Diketahui, ternyata harga minyak goreng di Malaysia jauh lebih murah dibanding di Indonesia.

Lantas mengapa harga minyak goreng di Malaysia lebih murah?

“Sebenarnya kita (Indonesia) tak terlalu mahal untuk harga pasar untuk satuan jual per liter kita di angka Rp24.000 - Rp25.000 per Liter, cuma kan sebelumnya mereka (Malaysia) punya program subsidi yang jauh dijalankan sebelum kita di tahun 80an ya jadi gak terlalu mahal paling beda-beda tipis mereka sekarang jualnya Rp23.000 - Rp27.000 ribu per liter (non subsidi),kalau subdidi ya murah,” kata Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (20/3/2022).

Bayu juga menyebut kalau minyak goreng di Malaysia yang subsidi tidak terlalu banyak dan cenderung terbatas.

Sementara, untuk yang non subsidi berada dikisaran Rp24.000 - Rp27.000 Ribu per liter.

Dia juga menegaskan kalau minyak goreng di Indonesia jauh lebih murah dibanding beberapa negara lainnya.

"Indonesia masih lebih murah di banding harga negara-negara Singapore, Thailand, Vietnam. Sempat beredar Indonesia lebih mahal di banding Malaysia sebenarnya enggak, lebih mahal Rp1.000 - Rp2.000 ribuan saja yang komersial," jelasnya. "Saya fikir memang ini bagian dari kebijakan, ada yang mengatakan Malaysia lebih murah itu enggak. Ya harapannya ke depan sekarang stabil dulu aja yang tentu pertama kita harus lihat pemerintah sudah mengupayakan dan merangkak lebih baik (harga minyak indonesia)," tambahnya. Kini, pemerintah telah mencabut aturan Harga Eceran tertinggi (HET) minyak goreng di Indonesia. Sehingga, harga minyak goreng di pasaran dijual dengan mengikuti kondisi keekonomian.