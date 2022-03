JAKARTA - Momen dua menteri RI saat ingin mencoba menu minuman boba menarik perhatian publik. Di mana Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno terlihat ingin mencoba minum boba.

Melansir dari video yang dibagikan Erick Thohir dalam akun Instagram resminya @erickthohir pada Jumat (25/3/20220 itu justru mengundang tawa.

Pasalnya, Erick Thohir nampak lama menentukan menu minuman boba yang diinginkan.

"Pak Sandi suka yang ya know yang agak putih, kalau saya yang agak belang-belang," ujar Erick Thohir dengan tawa.

Lalu, Sandiaga melihat kalau Erick Thohir masih berkutat dengan menu minuman itu dan tak kunjung menentukan pilihan.

"Lama banget kayak mau milih perusahaan," timpal Sandiaga.

"Ini bukan perusahaan pak Erick, milihnya gampang, ini atau ini," tambah Sandiaga.

Akhirnya, Erick Thohir pun berhasil menentukan pilihannya.

Dia memesan menu boba brown sugar dan teh melati.

Setelah pesenan minumannya datang, Erick Thohir tampak memamerkan ke pengunjung asing.

"This is boba tea coffee, Indonesian original drink. Just kidding," ucap Erick Thohir tertawa sambil menyeruput minumannya.

Erick Thohir seperti begitu menikmati minuman bobanya.

"Udah minum boba nih, berkurang 20 tahun gak ya umurnya?" tulis Erick Thohir.

Diketahui, ternyata kedai boba yang dikunjungi Erick Thohir dan Sandiaga Uno itu milik artis cantik Prilly Latuconsina.

Sontak Prilly pun langsung mengirim komentar diunggahan Erick Thohir.

"Pak menteri terbaik, nanti saya racikin minuman yang enak-enak ya pak," tulis Prilly dengan akun Instagram @prillylatuconsina96.