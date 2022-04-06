Sumber Kekayaan Orang Terkaya Termuda Dunia! Belum Usia 30 Punya Harta Triliunan Rupiah

Tim Okezone, Jurnalis · Kamis 07 April 2022 07:07 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 06 455 2574452 sumber-kekayaan-orang-terkaya-termuda-dunia-belum-usia-30-punya-harta-triliunan-rupiah-2k5J4K3faA.jpg Orang terkaya termuda di dunia 2022. (Foto: Shutterstock)
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JAKARTA - Dua belas orang terkaya termuda di dunia 2022 yang telah dirilis Forbes akan diulas dalam artikel ini.

Di mana 12 orang ini memiliki usia di bawah 30 tahun.

Berikut 12 daftar orang terkaya termuda di dunia 2022 melansir Forbes, Rabu (6/4/2022):

1. Alexandra Andresen

Usia: 25

Kekayaan bersih: USD1,3 miliar atau setara Rp18,59 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: Perusahaan investasi

Negara: Norwegia

2. Pedro Franceschi

Usia: 25

Kekayaan bersih: USD1,5 miliar atau setara Rp21,45 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber Kekayaan: Fintech

Negara: Brasil

3. Kevin David Lehmann

Usia: 19

Kekayaan bersih: USD2,4 miliar atau setara Rp34,32 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber Kekayaan: Apotek

Negara: Jerman

4. Henrique Dubugras

Usia: 26

Kekayaan bersih: USD1,5 miliar atau setara Rp21,45 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber Kekayaan: Fintech

Negara: Brasil

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5. Katharina Andresen

Usia: 26

Kekayaan bersih: USD1,3 miliar atau setara Rp18,59 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: Perusahaan investasi

Negara: Norwegia

6. Austin Russell

Usia: 27

Kekayaan bersih: USD1,6 miliar atau setara Rp22,88 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: Teknologi mobil otonom

Negara: Amerika Serikat

7. Wang Zelong

Usia: 25

Kekayaan bersih: USD1,5 miliar atau setara Rp21,45 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber Kekayaan: Produksi pigmen

Negara: China

 8. Ryan Breslow

Usia: 27

Kekayaan bersih: USD2,0 miliar atau setara Rp28,6 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: E-commerce

Negara: Amerika Serikat

9. .Gustav Magnar Witzoe

Usia: 28

Kekayaan bersih: USD4,5 miliar atau setara Rp64,35 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: Budidaya ikan

Negara: Norwegia

10. Stanley Tang

Usia: 29

Kekayaan bersih: USD1,2 miliar atau setara Rp17,16 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: DoorDash

Negara: Amerika Serikat

11. Andy Fang

Usia: 29

Kekayaan bersih: USD1,1 miliar atau setara Rp15,73 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: DoorDash

Negara: Amerika Serikat

12. Gary Wang

Usia: 28

Kekayaan bersih: USD5,9 miliar atau setara Rp84,37 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Sumber kekayaan: Cryptocurrency

Negara: Amerika Serikat

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