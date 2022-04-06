JAKARTA - Dua belas orang terkaya termuda di dunia 2022 yang telah dirilis Forbes akan diulas dalam artikel ini.
Di mana 12 orang ini memiliki usia di bawah 30 tahun.
Berikut 12 daftar orang terkaya termuda di dunia 2022 melansir Forbes, Rabu (6/4/2022):
1. Alexandra Andresen
Usia: 25
Kekayaan bersih: USD1,3 miliar atau setara Rp18,59 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber kekayaan: Perusahaan investasi
Negara: Norwegia
2. Pedro Franceschi
Usia: 25
Kekayaan bersih: USD1,5 miliar atau setara Rp21,45 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber Kekayaan: Fintech
Negara: Brasil
3. Kevin David Lehmann
Usia: 19
Kekayaan bersih: USD2,4 miliar atau setara Rp34,32 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber Kekayaan: Apotek
Negara: Jerman
4. Henrique Dubugras
Usia: 26
Kekayaan bersih: USD1,5 miliar atau setara Rp21,45 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber Kekayaan: Fintech
Negara: Brasil
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5. Katharina Andresen
Usia: 26
Kekayaan bersih: USD1,3 miliar atau setara Rp18,59 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber kekayaan: Perusahaan investasi
Negara: Norwegia
6. Austin Russell
Usia: 27
Kekayaan bersih: USD1,6 miliar atau setara Rp22,88 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber kekayaan: Teknologi mobil otonom
Negara: Amerika Serikat
7. Wang Zelong
Usia: 25
Kekayaan bersih: USD1,5 miliar atau setara Rp21,45 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber Kekayaan: Produksi pigmen
Negara: China
8. Ryan Breslow
Usia: 27
Kekayaan bersih: USD2,0 miliar atau setara Rp28,6 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber kekayaan: E-commerce
Negara: Amerika Serikat
9. .Gustav Magnar Witzoe
Usia: 28
Kekayaan bersih: USD4,5 miliar atau setara Rp64,35 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber kekayaan: Budidaya ikan
Negara: Norwegia
10. Stanley Tang
Usia: 29
Kekayaan bersih: USD1,2 miliar atau setara Rp17,16 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber kekayaan: DoorDash
Negara: Amerika Serikat
11. Andy Fang
Usia: 29
Kekayaan bersih: USD1,1 miliar atau setara Rp15,73 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber kekayaan: DoorDash
Negara: Amerika Serikat
12. Gary Wang
Usia: 28
Kekayaan bersih: USD5,9 miliar atau setara Rp84,37 triliun (kurs Rp14.300 per USD).
Sumber kekayaan: Cryptocurrency
Negara: Amerika Serikat
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