JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Dalam rangka bulan Ramadan 1443 H, MNC Sekuritas membagikan informasi berkaitan dengan edukasi saham syariah, termasuk cara memberikan zakat saham secara digital.

Zakat saham sendiri merupakan zakat yang diberikan atas kepemilikan saham sesuai dengan nilai dan jumlah lembarnya. Zakat saham dapat digunakan sebagai alternatif untuk memberikan sedekah selain dalam bentuk uang tunai atau beras. MNC Sekuritas memiliki program zakat saham bernama MNC Zakatku, yang merupakan bagian dari MNC Filantropi.

Melalui program MNC Zakatku, investor dapat mendonasikan sahamnya sekaligus mendorong perkembangan pasar modal syariah Indonesia. MNC Sekuritas telah bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) sejak tahun 2019 dan Rumah Zakat sejak tahun 2020 dalam penyelenggaraan program MNC Zakatku ini.

Untuk dapat mengakses program MNC Zakatku ini, pastikan Anda telah memiliki rekening efek di MNC Sekuritas. Anda hanya perlu mengakses aplikasi MotionTrade, lalu pilih fitur Zakat pada menu Filantropi. Selanjutnya, Anda perlu memilih jumlah lot, serta nama saham yang akan Anda zakatkan.

Bulan Ramadan yang penuh berkah adalah waktu yang tepat untuk menzakatkan saham.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade.

