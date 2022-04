JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. MNC Sekuritas kembali meraih penghargaan 11th Infobank Digital Brand Awards 2022 dari Infobank pada Kamis (7/4/2022).

Kali ini, MNC Sekuritas berhasil menyabet Golden Trophy Perusahaan Sekuritas, Best Overall Perusahaan Sekuritas, serta Kategori Perusahaan Sekuritas Perantara Pedagang Efek Aset Rp1 triliun ke Atas.

MNC Sekuritas mendapatkan predikat sebagai perusahaan sekuritas yang paling ramai di- mention oleh warganet. Pada tahun ini, MNC Sekuritas menempati posisi pertama pada survei digital brand 2022 dengan total indeks 4.197. Nilai total indeks yang diraih MNC Sekuritas ini jauh di atas total indeks perusahaan lainnya di industri sekuritas.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan bergengsi dari Infobank ini. Penghargaan ini memotivasi MNC Sekuritas untuk senantiasa meningkatkan kualitas dalam pengembangan pasar modal di Indonesia.

Apalagi, ini merupakan kali kedua MNC Sekuritas menyabet golden trophy, yang diberikan atas kemenangan dalam lima tahun berturut-turut.

“Terima kasih kepada Infobank Media Group atas penghargaan 11th Infobank Digital Brand Awards 2022 ini. Kami berkomitmen untuk terus menyosialisasikan pentingnya investasi pasar modal ke seluruh kalangan masyarakat di Tanah Air, baik melalui media sosial maupun edukasi ke berbagai penjuru Tanah Air melalui kegiatan virtual," jelas Susy.

Susy menambahkan, "Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh investor dan warganet yang sudah mendukung pencapaian MNC Sekuritas sebagai Digital Brand dari Majalah Infobank sejak tahun 2017."

Sebagai informasi, Infobank bekerja sama dengan Isentia untuk melakukan pengukuran dan pemeringkatan perusahaan serta produk dalam "Digital Brand Survey" menggunakan metode social media monitoring. Metode pengukuran yang digunakan adalah menentukan kategori, riset brand & kata kunci, memilih channel media sosial, system data generation, menentukan sentimen, pengambilan data, perhitungan indeks dan menentukan hasil Top 3.

