JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Bukan hanya fokus memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, MNC Sekuritas juga berkomitmen untuk menjadi perusahaan sekuritas yang mendukung penerapan prinsip sadar lingkungan, sosial dan tata kelola, yang biasa disebut Environmental, Social and Governance (ESG).

MNC Sekuritas meluncurkan kampanye #HijaukanPorto pada Kamis (07/04/2022). Kampanye ini dilatarbelakangi komitmen Perusahaan untuk berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, misalnya dengan pembagian tumbler kepada karyawan.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menjelaskan, pihaknya tidak lagi menyediakan air minum kemasan sekali buang dalam wadah plastik. Selain itu, kebutuhan operasional Perusahaan seperti sabun cuci tangan, kopi, dan gula juga kini memanfaatkan layanan isi ulang dengan menggunakan wadah sendiri, sehingga mengurangi pembelian kemasan plastik sekali buang.

Selain berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan, MNC Sekuritas juga mendukung penciptaan investor pasar modal yang berkualitas melalui program literasi pasar modal yang berkelanjutan untuk menambah wawasan, serta mendukung pertumbuhan portofolio saham dan reksa dana investor. Susy berharap kampanye #HijaukanPorto dapat disambut antusias oleh masyarakat Indonesia, khususnya investor pasar modal.

Penerapan ESG MNC Sekuritas di semua lini telah tercermin dari inisiatif digitalisasi dalam proses pembukaan rekening investor sejak tahun 2020. Melalui aplikasi online trading unggulan MotionTrade yang memungkinkan calon investor membuka rekening saham secara full online, MNC Sekuritas telah berkontribusi dalam mengurangi penggunaan kertas.

Lebih lanjut, Susy menjelaskan pihaknya telah menghemat lebih dari 238 ribu lembar kertas sepanjang tahun 2020 dan 2021 berdasarkan data penggunaan dokumen fisik Formulir Pembukaan Rekening. Sejak pandemi, pembukaan rekening full online lebih praktis dan hemat waktu karena tidak perlu proses pengiriman dokumen fisik ke kantor MNC Sekuritas.

“Sejak penerapan pembukaan rekening secara full online melalui aplikasi MotionTrade pada tahun 2020, MNC Sekuritas telah berhasil mencatatkan efiensi penggunaan kertas untuk formulir pembukaan rekening sebesar rata-rata 72% per tahun dibandingkan tahun 2019 saat masih menggunakan dokumen fisik. Saat ini calon investor juga lebih mudah melakukan pengisian secara online di MotionTrade karena proses KYC lebih singkat bagi pemegang rekening bank reguler mana pun. Berdasarkan data YTD Februari 2022, 85% investor sudah memanfaatkan fitur pembukaan rekening full online di MotionTrade,” jelas Susy.

