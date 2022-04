JAKARTA — Mantan Direktur dan komisaris PT AirAsia Indonesia Tbk Dendy Kurniawan mengakui telah diangkat menjadi Presiden Direktur PT Pelita Air Service.

Hal tersebut diungkapkannya melalui akun media sosial LinkedIn pribadi miliknya. Di mana dirinya menjabat sebagai Dirut Pelita Air yang mulai dijabat April ini.

"I'm happy to share that I'm starting a new position as President Director at PT Pelita Air Service," tulis Dendy Kurniawan, dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (12/4/2022).

Adapun Status barunya sebagai Presiden Direktur PT Pelita Air ditampilkannya pada status barunya. Di mana Dendy mulai menjabat posisi itu per April 2022.

Dendy merupakan lulusan dari jurusan Teknik Industri yang menempuh pendidikannya di Institut Teknologi Bandung (ITB) medio 1991-1996, dan melanjutkan jenjang magisternya di Yale University, Connecticut, Amerika Serikat pada 1999-2000.

Sosok yang telah berpengalaman sebagai CEO di industri penerbangan ini harus melepas pengaruhnya di AirAsia, yang telah terjalin sekitar 8 tahun.

Sebelumnya, dia juga sempat memegang tampuk sebagai Presiden Direktur PT AirAsia Indonesia Tbk pada 2017-2022. Per Oktober 2019, Dendy turut memegang kendali sebagai komisaris utama di perusahaan yang sama.

Selama di AirAsia Indonesia, dia pernah menjabat selaku CEO (2016-2019), CEO AirAsia Indonesia Extra (2014-2016), dan Chief Financial Officer (2014-2016). Sebelum singgah di AirAsia, Dendy pernah menjabat sehatai Direktur Keuangan/CFO di PT Geo Dipa Energi (Persero) pada 2009-2014 silam.