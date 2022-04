JAKARTA - Sebagai platform belanja online terlengkap yang selalu memberikan kemudahan bagi para pelanggan, AladinMall by Mister Aladin selalu memberikan harga termurah setiap harinya. Terlebih saat akhir pekan, AladinMall by Mister Aladin juga memberikan promo tambahan.

Salah satu promo menarik yang diberikan AladinMall by Mister Aladin di akhir pekan ini adalah Promo Kejar Pahala Kejar Diskon (KPKD). Dengan promo ini, kamu bisa mendapatkan diskon hingga 83 persen lho!

Namun, promonya terbatas nih! Cuma 3 hari aja! Promo KPKD berlangsung mulai Jumat, 15 April 2022 hingga Minggu, 17 April 2022. Kamu bisa mendapatkan berbagai produk fashion yang trendi, make up, dan juga skincare dengan harga spesial!

Penuhi kebutuhan skincare, make up, hingga berbagai fashion yang trendi untuk keperluan Lebaran. Tak usah khawatir produk KW, karena di AladinMall by Mister Aladin, semua produknya dijamin asli lantaran ada jaminan official store.

Selain keasliannya yang terjamin, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga memberikan kamu keuntungan lainnya. Seperti promo-promo menarik serta diskon setiap harinya, yang membuat kamu bisa mendapatkan harga yang lebih murah.

Nggak cuma harganya yang terjangkau dan dijamin ori, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga gratis ongkir lho! Ya, karena AladinMall by Mister Aladin bersama JNE yang siap memberikan kamu Promo Gratis Ongkir hingga ke seluruh Indonesia dengan maksimal Rp 15.000! Tunggu apa lagi, yuk borong keperluan Lebaran hanya di AladinMall by Mister Aladin! BACA JUGA: Promo Fashion TADIRUS di AladinMall by Mister Aladin, Bisa Dapat Diskon Hingga 80 Persen Lho! Informasi AladinMall by Mister Aladin AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original. Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.misteraladin.com dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi smartphone di Google Play Store atau App Store.