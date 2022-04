JAKARTA- Rapat Umum Tahunan (RUT) ke-2 yang dilakukan secara virtual berjalan dengan lancar dan sukses sekaligus menghasilkan beberapa keputusan penting terkait Apartemen Taman Rasuna ke depannya. Rapat ini berlangsung pada Sabtu, 16 April 2022, mulai pukul 09.00-19.00 WIB yang juga dihadiri oleh Dinas Perumahan Pemprov DKI Jakarta.

Forum pengambilan keputusan tertinggi warga apartemen taman rasuna itu menetapkan laporan pertanggung jawaban Pengurus P3SRS Apt Taman Rasuna periode 2018-2021 yang dipimpin Naufal Firman Yursak dan Antonius Budi dinyatakan diterima dengan prosentase perolehan suara berdasarkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) sebesar 95,83 %. Sementara yang menolak 2,36% dan 1,81% unvote alias abstain.

“Pemilihan pengurus dan pengawas berjalan lancar dimana seluruh pemegang hak suara yang hadir menggunakan haknya dengan baik yakni one name one vote (satu nama satu suara),” Taufik.

Dalam sidang Pemilihan pengurus periode 2022-2025 yang dipimpin Taufik Bahaudin, Muhammad Erwin Nasution dan Arifin Djauhari, dari total 148 pemilih yang hadir, sebanyak 110 menyatakan menyetujui penetapan pasangan Naufal Firman Yursak dan Irwan Iskandar sebagai Ketua dan Sekretaris. Sementara 12 orang menyatakan menolak dan 26 orang abstain atau unvote.

Selain itu dalam rapat umum yang sama, Pasangan calon Pengawas Agus Haryanto (Ketua) dan Handika Tjen (Sekretaris) menang dengan perolehan 97 suara atas pasangan Franky D. Kartawihardja dan Andrian J.Nasution yang hanya mendapatkan 17 suara. Sementara 34 lainnya abstain (unvote). “Kami ucapkan selamat mengemban amanah untuk para pengurus dan pengawas yang terpilih untuk periode 2022-2025, semoga kepengurusan ini ke depan akan memberikan banyak kemajuan dan peningkatan, khususnya dalam hal melayani warga Apartemen Taman Rasuna,” pesan Taufik. Sementara itu, Taufik juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Panitia Musyawarah Apartemen Taman Rasuna yang diketuai Jackson Geodge sebelumnya memimpin RUT dan menjembatani berbagai keputusan penting termasuk mengawal pemilihan pengurus dan pengawas Apartemen Taman Rasuna sesuai dengan regulasi yang ada. “Kami berterima kasih kepada Pak Jackson, Pak Yossie, Pak Dempsy, Pak Oktavianus dan Ibu Liliana, yang bekerja amat baik sebagai panitia musyawarah sehingga RUT Apartemen Taman Rasuna dapat berjalan lancar dan sukses,” tandasnya.