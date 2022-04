JAKARTA – Aksi walk out pejabat tinggi keuangan dari Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada mewarnai pertemuan G20. Para pejabat dari negara 20 ekonomi terbesar dunia ini keluar ketika perwakilan Rusia berbicara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa para kolega dari berbagai negara anggota G20 dan lembaga multilateral menyampaikan apresiasi kepada Indonesia dalam memimpin forum pertemuan kedua para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Washington DC di tengah dinamika geopolitik yang terjadi.

"The show must go on. Indonesia telah memastikan forum utama ekonomi dunia ini tetap berlangsung dengan lancar. Hal serupa juga saya jelaskan saat melakukan wawancara dengan Wall Street Journal ( @WSJ)," tulis Sri dalam akun Instagram resminya @smindrawati pada Kamis(28/4/2022).

Salah satunya saat terjadi walk-out yang dilakukan oleh beberapa negara. Hal ini merupakan bentuk respons atau ekspresi yang dilakukan untuk menunjukkan reaksi mereka bahwasanya agresi militer dan juga perang sangatlah tidak bisa diterima.

"Indonesia memahami hal ini karena pada konstitusi kita juga tidak menerima segala bentuk peperangan dan penjajahan dan senantiasa menjaga perdamaian," ungkapnya. Sri mengatakan, komitmen dari semua anggota G20 tetap tinggi dalam membahas dan mencari solusi permasalahan global, yakni isu pendanaan pandemi di masa depan, peningkatan utang negara-negara miskin dan pendanaan berkelanjutan untuk transisi menuju ekonomi hijau. "Perhelatan G20 harus terus berlangsung, demi mengakselerasi pulihnya perekonomian dunia. Kepercayaan negara anggota G20 terhadap Indonesia harus terus dijaga agar tercapai recover together, recover stronger," pungkasnya.