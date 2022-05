JAKARTA - Daftar 10 orang India yang ternyata menjadi CEO perusahaan top dunia.

Mereka memimpin di perusahaan teknologi digital dan masih banyak bidang lainnya.

Berdasarkan catatan Okezone, Senin (16/5/2022), ini daftar 10 CEO perusahaan top dunia asal India.

1. Sundar Pichai

Sundar Pichai merupakan CEO Alphabet Inc. Awalnya dia ditunjuk sebagai CEO Google LLC pada Agustus 2015. Di mana dia menggantikan posisi founder, Larrry Page.

2. Satya Narayana Nadella

Dia merupakan CEO ketiga dari Microsoft pada tahun 2014 menggantikan Bill Gates dan Steve Ballmer.

Bahkan, berkat kepemimpinannya, Microsoft meraih gelar "World's Most Valuable Company" pada November 2018.

3. Shantanu Narayen

Dia menjabat posisi CEO Adobe pada tahun 2007.

Awalnya dia mulai bergabung dengan perusahaan software terkemuka itu tahun 1998.

Dia juga berhasil masuk daftar CEO terbaik dunia oleh majalan Barron.

4. Rajeev Suri

Dia merupakan CEO Nokia Solutions and Networks.

Dia pun menerima Penghargaan Polo Makro pada 2016 sebagai Finland's Business Leader of the Year.

5. Vasant Narasimhan

Dia adalah CEO dari sebuah perusahaan farmasi bernama Novartis Internasional AG yang berlokasi di Basel, Swiss.

Dia menjabat CEO perusahaan itu pada 2018. Namanya juga masuk daftar 40 under 40 list majalah Fortune dengn menemati posisi ke-7.

6. Ajaypal Singh Banga

Dia merupakan CEO dan Presiden dari MasterCard.

Perusahaannya bergerak dalam jasa keuangan dengan lokasi di New York.

7. Sanjay Mehrota

Dia menjabat posisi CEO di Micron Technology Inc sejak 2017.

Perusahaannya adalah produsen memori komputer dan penyimpanan data asal AS.

8. Dinesh C Paliwal

Dia adalah CEO dan Presiden Harman International sejak 2007.

Perusahaannya bergerak sebagai penyedia sistem audio dan infotainment untuk pasar otomotif.

9. Jayshree V Ullal

Dia menjabat sebagai CEO Arista Network yang merupakan pebisnis wanita dari perusahaan jaringan cloud dunia.

Dia meraih prestasi pada 2008 dari majalan Forbes dengan gelar "One of the top five most influential people in the networking industry today".

10. Arvind Krishna

Dia merupakan CEO IBM yang dikenal sebagai perusahaan komputer legendaris.

Dia menjabat CEO pada April 2020, serta dia juga memegang posisi kepala unit cloud dan perangkat lunak kognitif IBM.

Dia dikenal sebagai otak dari akuisisi Red Hat oleh IBM.