JAKARTA - Memasuki kuartal kedua, investor pasti tidak asing dengan istilah “Sell in May and Go Away” (SMGA), kalimat itu merupakan sebutan untuk kondisi pada momen tertentu dalam hal ini bulan Mei, ketika pasar saham turun.Sebutan itu juga merujuk pada aktivitas kebanyakan pelaku pasar yang cenderung melakukan aksi jual untuk menghindari kerugian.

Mitos ini terjadi karena secara periodik ada beberapa indikator yang terjadi bersamaan pada bulan Mei, seperti pengumuman pertumbuhan ekonomi dan laporan-laporan lainnya.

Hal ini nampaknya terjadi di Indonesia pada bulan Mei 2022, terbukti dengan sempat terjungkalnya IHSG sampai level di bawah 6.700, hal ini terjadi akibat aksi jual yang terus menerus terjadi.

Merespons hal tersebut PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) melalui salah satu unit bisnisnya MNC Asset Management (MNC AM) mengadakan webinar Market Outlook 2022 dengan mengusung tema “The End of May's Myth and Navigate Shifting Market in Fed Policy”, pada hari Rabu, 25 Mei 2022 pukul 15.00, yang bertepatan juga dengan hari ulang tahun MNC AM yang ke-22.

Edwin Sebayang selaku Direktur MNC AM yang sekaligus juga sebagai narasumber, mengatakan,”Mitos ini nampaknya benar terjadi di Indonesia, itu terbukti dengan sempat terjungkalnya IHSG dan diperparah dengan runtuhnya beberapa harga komoditi, seperti CPO, gold, nikel, dan batu bara”, ungkap Edwin.

Menurut Edwin pada webinar Market Outlook nanti, MNC AM akan membahas secara komprehensif mengapa mitos SMGA bisa terjadi di Indonesia, dan apa saja sentimen yang memengaruhi pasar, baik secara domestik maupun global.

Pada webinar ini, selain membahas tentang mitos SMGA, akan dibahas juga bagaimana proyeksi pasar keuangan (pasar modal, obligasi, currency dan komoditas) pada semester 2 tahun ini. Webinar yang diselenggarakan pada 25 Mei 2022 ini bersifat terbuka, namun terbatas hanya 100 orang peserta dan tidak dipungut biaya. Nantinya para peserta akan mendapatkan benefit berupa e certificate dari MNC AM. Segera daftarkan diri anda dengan klik tautan bit.ly/MarketOutlookMay.