JAKARTA - PT Tunas Ridean Tbk (TURI) akan mengubah status dari perusahaan terbuka yang tercatat menjadi tertutup (Go Private). Perseroan juga melakukan penghapusan pencatatan saham-sahamnya atau delisting.

Sejalan dengan rencana tersebut, TURI telah menghentikan sementara perdagangan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak sesi I pada Jumat (27/5/2022). Melansir keterbukaan informasi BEI, Corporate Secretary TURI Dewi Yunita menegaskan hal itu sehubungan dengan rencana Perseroan untuk Go Private dan delisting dilakukan setelah setelah memperoleh persetujuan dari pemegang saham dan melakukan penyelesaian proses pembelian kembali (buyback) saham.

“Pada 25 Mei 2022, perseroan telah mengajukan permohonan kepada BEI untuk menghentikan sementara perdagangan saham perseroan,” ungkap Dewi.

Adapun BEI telah mengumumkan penghentian sementara perdagangan efek perseroan terhitung sejak sesi I perdagangan efek pada 27 Mei 2022.

Dalam melakukan Go Private, Perseroan akan mengikuti seluruh ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan No. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, yang mana rencana go private akan dilakukan melalui metode pembelian kembali saham (buyback).

“Perseroan akan menjadi pihak yang akan melakukan pembelian terhadap pemegang saham yang ingin menjual saham perseroan,” jelas Dewi.

Perkiraan harga pembelian kembali saham yang akan ditetapkan oleh perseroan adalah sebesar sekitar Rp1.700, yang mana akan ditentukan setelah disetujui oleh rapat umum pemegang saham (RUPS).

Berdasarkan data BEI, para pemegang saham TURI adalah Jardine Cycle & Carriage Limited 46,24%, PT Tunas Andalan Pratama 46,24%, dan pemegang saham lainnya kurang dari 5% sebanyak 7,52%.