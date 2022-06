JAKARTA – Kemendag mengajak para pengusaha memanfaatkan The first 42nd Annual Meeting of the Council of the ASEAN–Japan Centre (AJC). Pertemuan ini membahas program rencana strategi jangka menengah AJC 2022— 2025 atau AJC 5.0.

“Indonesia mengapresiasi peran AJC dalam mendorong kerja sama lebih erat antara ASEAN dengan Jepang. Peran AJC dapat semakin relevan, sesuai program reformasi AJC. Indonesia berharap pemanfaatan berbagai program promosi perdagangan, pariwisata, dan investasi yang diselenggarakan AJC turut mendorong peningkatan perdagangan dan investasi Indonesia- Jepang,” jelas Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi pada kesempatan terpisah dikutip dari keterengan resmi Kementerian Perdagangan, Rabu (22/6/2022).

Sementara Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor Ni Made Ayu Marthini menyampaikan, Indonesia sangat mendukung Program ASEAN Digital Trade Promotion yang akan dilaksanakan pada 2023. Kegiatan ini bertujuan mempromosikan produk-produk ASEAN ke Jepang dalam platform tunggal yang mencakup fasilitasi penjajakan bisnis daring (online buss matching) dan kontak bisnis (business contact).

Katanya, AJC 5.0 akan dicapai melalui lima tujuan, lima strategi, dan lima peluang yang berfokus pada pemanfaatan The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan perdagangan berkelanjutan, pariwisata, and investasi.

"Pemanfaatan RCEP ini sejalan dengan prioritas Kemendag untuk terus mendorong akses pasar produk Indonesia ke negara mitra, termasuk Jepang melalui skema perjanjian dagang,” ujar Made selaku Representative of Indonesia Council Director.

AJC adalah organisasi antarpemerintah yang didirikan negara anggota ASEAN dan Jepang pada 1981. Tujuan utama pendirian AJC untuk mempromosikan perdagangan negara-negara anggota ASEAN ke pasar Jepang dan investasi dari Jepang ke negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, untuk meningkatkan pariwisata dan kegiatan pertukaran orang ke orang antara negara-negara anggota ASEAN dan Jepang melalui seminar, lokakarya, program peningkatan kapasitas, penelitian, dan analisis kebijakan, acara lintas budaya, publikasi, serta layanan informasi.