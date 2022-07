JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir membagikan tiga kunci sukses merintis usaha baru atau startup. Menurut Erick memang tidak mudah membangun startup, di mana dari 1.000 yang dibuat, satu yang meledak.

Namun demikian, Erick meyakini bahwa perkembangan startup memiliki potensi yang sangat besar. Oleh karena itu, ada berbagai hal yang mesti disiapkan supaya starup menjadi sukses. Pertama, Product Uniqueness.

Baca Juga:Â Inspiratif, Pemuda Ini Sulap Limbah Jagung Jadi Cuan

"Pastikan produk kalian unik. Kedua pastikan teknologinya memang kalian pegang," ujar Erick Thohir di akun Instagramnya, Rabu (6/7/2022).

Ketiga adalah Team Management. Pastikan kalian punya team management yang bisa selalu presentasi meyakinkan investor.

Baca Juga:Â Cerita Mantan Agen Koran Sukses Bisnis Ternak Kambing, Raup Ratusan Juta Jelang Idul Adha

Erick mengatakan, startup naik kelas itu kita punya Merah Putih Fund, istilah kerenya soonicorn (Soon To Be Unicorn). Ini adalah intervensi di mana BUMN sekarang sudah lakukan inves di startup-starup Indonesia bukan asing.

"Yang seperti ini, terus mendapat dukungan dari kami di BUMN. Untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih maju, makmur, mendunia," ujarnya. "Nah jadi saya berpesan jangan putus asa, terus dorong, bisa," tambah Erick.