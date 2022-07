JAKARTA - Ada 18 gedung perkantoran bersertifikat gedung hijau di dalam dan luar wilayah Central Business District (CBD) Jakarta.

Khusus di dalam CBD, terdapat 15 gedung bersertifikat hijau dengan total luas mencapai 893.554 meter persegi atau hanya 13% dari total populasi ruang kantor di CBD Jakarta.

BACA JUGA:Tarif Listrik Golongan Rumah Tangga Naik

Dalam laporan Knight Frank Indonesia, pada 2021 rata-rata harga sewa per meter persegi per bulan untuk ruang kantor yang memenuhi kriteria Environmental, Social, and Governance (ESG) di CBD Jakarta senikai Rp304.461, lebih tinggi dibandingkan dengan yang non-ESG senilai Rp240.106.

Sementara, rata-rata biaya pemeliharaan untuk ruang kantor ESG juga tercatat lebih tinggi 25% jika dibandingkan dengan kantor non-ESG. Konsekuensinya, tingkat hunian yang tercatat 70,6%, sedikit lebih rendah dari gedung kantor non-ESG.

Senior Research Advisor, Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat mengatakan saat ini permintaan untuk ruang kantor ESG masih sangat terbatas di Jakarta, dominan berasal dari perusahaan multinasional.

"Namun, permintaan tersebut cenderung tumbuh dengan stabil. Kepedulian para MNC untuk memiliki portofolio aset hijau yang berkelanjutan membuktikan komitmen mengimplementasikan rencana mitigasi dampak perubahan iklim untuk mencapai net zero carbon pada tahun 2030," ujar Syarifah lewat keterangan resminya, Jumat (8/7/2022).

Dia melanjutkan, meskipun gedung ramah lingkungan cenderung memiliki biaya sewa dan perawatan yang lebih mahal dari gedung kantor pada umumnya, gedung ramah lingkungan bernilai lebih tinggi sekitar 10% dari yang non-ESG. Selain itu, operasional gedung berbasis ESG umumnya mampu menghemat 30-40% penggunaan energi dan 20-30% penggunaan air," jelasnya. Sementara itu, Associate Director Occupier Strategic & Solutions Knight Frank Indonesia, Rina Martianti menyebutkan, saat ini occupier yang mencari ruang kantor ESG di Jakarta masih relatif segmented walaupun permintaan terus tumbuh setiap tahunnya. "Selain itu di ranah regional dan global, keberadaan gedung kantor berbasis ESG menjadi salah satu prioritas dari investor maupun occupier," tandasnya.