JAKARTA – Lima tempat harta karun di laut Indonesia akan diulas dalam artikel ini. Sejak dahulu, Indonesia dikenal sebagai jalur perdagangan.

Adapun sejumlah kapal dari beberapa negara seperti Inggris, Portugis, China, hingga Arab pernah berlabuh di pantai Indonesia.

Diketahui, terdapat sejumlah tempat harta karun di laut Indonesia. Di mana, harta karun ini berasal dari sejumlah kapal yang karam pada perdagangan di masa lalu.

Lantas, apa saja lima tempat harta karun di laut Indonesia?

Dilansir Okezone dari berbagai sumber, Jumat (15/7/2022), berikut lima tempat harta karun di laut Indonesia:

1. Selat Malaka.

2. Laut Papua.

3. Perairan Arafuru.

4. Perairan Cilacap.

5. Pelabuhan Ratu.

Sebelumnya, upaya Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk mendorong penemuan migas di Indonesia kembali mendapatkan hasil positif.

Deputi Perencanaan SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan bahwa Premier Oil selaku operator blok Andaman II yang terletak 150 km lepas pantai Aceh menemukan cadangan minyak dan gas bumi.

"Penemuan tersebut diperoleh setelah perusahaan asal Inggris itu menyelesaikan pengeboran sumur eksplorasi Timpan-1 pada kedalaman air 4.245 kaki. Sumur di bor secara vertikal total pada kedalaman 13.818 kaki di bawah laut," kata Benny.

Berdasarkan pengujian, sumur mengalirkan gas sebesar 27 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dan 1.884 barel kondensat per hari (BOPD). Premier Oil Andaman Ltd. akan segera melakukan studi evaluasi post drill untuk menentukan langkah eksplorasi selanjutnya dalam usaha mengkomersialisasikan penemuan ini di lepas pantai cekungan Sumatera Utara.