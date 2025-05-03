Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Temukan Harta Karun Setara 12 Juta Barel Minyak

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |14:15 WIB
RI Temukan Harta Karun Setara 12 Juta Barel Minyak. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA – PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mengumumkan penemuan cadangan minyak dan gas bumi (migas) baru sebesar 12,41 juta barel setara minyak (MMBOE). Temuan tersebut terdiri dari cadangan minyak sebesar 3,50 juta barel (MMBO) dan gas sebesar 51,62 miliar standar kaki kubik (BSCF).

Direktur Utama PHE, Chalid Said Salim, menjelaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari strategi perusahaan dalam mempercepat peningkatan produksi guna menjaga ketahanan energi nasional. Strategi tersebut meliputi pengelolaan produksi yang optimal, pelaksanaan rencana kerja secara masif dan efektif, serta upaya peningkatan cadangan migas.

“Capaian ini diraih melalui implementasi nilai AKHLAK dan semangat akselerasi melalui inovasi, kolaborasi, serta komitmen terhadap keberlanjutan dari seluruh Perwira dan Mitra Kerja. Tak lupa, kami juga berterima kasih atas dukungan yang terus-menerus dari para pemangku kepentingan,” ujar Chalid dalam keterangan resminya, Sabtu (3/5/2025).

Ia menambahkan, penemuan cadangan migas ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan ketahanan energi nasional dan mendukung program pembangunan berkelanjutan melalui Asta Cita.

Subholding Upstream Pertamina ini juga mencatat kinerja positifnya pada awal tahun ini. Pada kuartal I/2025, PHE membukukan produksi migas sebesar 1,043 juta barel setara. Angka produksi migas paruh pertama 2025 meningkat dibandingkan dengan periode yang sama 2024, yakni 1,042 MBOEPD.   

Hingga Maret 2025, PHE juga mampu menyelesaikan kerja pengeboran 5 sumur eksplorasi, 206 sumur pengembangan, 248 sumur workover, dan 9.207 well service.

Pencapaian kuartal 1 2025 ini meningkat dibandingkan periode sama 2024 dengan jumlah penyelesaian kerja pengeboran 3 sumur eksplorasi, 163 sumur pengembangan, 219 sumur workover, dan 8.323 well service.     

 

