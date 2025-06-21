Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Siap Olah 24.112 Ton Uranium Jadi Nuklir

Zefanya Hillary Siwalette , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |06:06 WIB
RI Siap Olah 24.112 Ton Uranium Jadi Nuklir
Harta Karun Uranium di RI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah memasukkan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034. Salah satu bahan baku pentingnya ternyata sudah lama ‘bersembunyi’ di Kalimantan Barat. Ini menunjukkan Indonesia yang serius menatap era energi bersih. 

Kalimantan Barat disusun sebagai wilayah yang memiliki sumber daya energi yang luar biasa berdasarkan RUPTL yang dikutip Okezone, Jakarta, Kamis (19/06/2025). Sumber daya ini mulai dari tenaga air, biomassa, biogas, batubara, dan uranium/thorium. Sebagian dari sumber daya dapat dipakai sebagai pembangkit tenaga listrik di Kalimantan Barat

1. Uranium di Kabupaten Melawi 

Salah satu cadangan paling menggiurkan adalah uranium di Kabupaten Melawi, dengan estimasi mencapai 24.112 ton. Temuan ini tercatat dalam Atlas Geologi Sumber Daya Mineral dan Energi di Kalimantan Barat. Namun, pemanfaatannya sebagai energi primer PLTN masih menunggu restu pemerintah serta hasil studi kelayakan yang komprehensif.

Potensi energi nuklir dari uranium dapat digunakan sebagai energi primer PLTN. Jumlah uranium di kabupaten Melawi estimasi telah mencapai 24.112 ton. Temuan ini tercatat dalam Atlas Geologi Sumber Daya Mineral dan Energi di Kalimantan Barat. Namun, pemanfaatan sebagai energi primer PTLN masih menunggu izin pemerintah dan studi kelayakan yang mendalam.   

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191324//pembangkit_listrik-gmLU_large.jpg
Listrik Aceh Kembali Menyala, Pemulihan Pascabencana Terus Dipercepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191104//pembangkit_listrik-foKL_large.jpg
Dari 5.700 Desa dan 4.400 Dusun yang Gelap, Daerah Terpencil di Sumba Kini Terang Benderang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/320/3191023//listrik-908Q_large.jpg
Listrik Kembali Menyala Percepat Pemulihan Aceh Pascabencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190914//listrik_kembali_pulih_di_banda_aceh-j6gx_large.JPG
Momen Seruan Takbir Iringi Listrik Kembali Pulih di Banda Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190150//bahlil-AJpX_large.jpg
Bahlil Ungkap Alasan Listrik di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera Belum Pulih 100%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189372//listrik-kQz5_large.jpg
Cek Tarif Listrik PLN Desember 2025, Segini Besarannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement