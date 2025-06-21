RI Siap Olah 24.112 Ton Uranium Jadi Nuklir

JAKARTA – Pemerintah memasukkan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034. Salah satu bahan baku pentingnya ternyata sudah lama ‘bersembunyi’ di Kalimantan Barat. Ini menunjukkan Indonesia yang serius menatap era energi bersih.

Kalimantan Barat disusun sebagai wilayah yang memiliki sumber daya energi yang luar biasa berdasarkan RUPTL yang dikutip Okezone, Jakarta, Kamis (19/06/2025). Sumber daya ini mulai dari tenaga air, biomassa, biogas, batubara, dan uranium/thorium. Sebagian dari sumber daya dapat dipakai sebagai pembangkit tenaga listrik di Kalimantan Barat

1. Uranium di Kabupaten Melawi

Salah satu cadangan paling menggiurkan adalah uranium di Kabupaten Melawi, dengan estimasi mencapai 24.112 ton. Temuan ini tercatat dalam Atlas Geologi Sumber Daya Mineral dan Energi di Kalimantan Barat. Namun, pemanfaatannya sebagai energi primer PLTN masih menunggu restu pemerintah serta hasil studi kelayakan yang komprehensif.

