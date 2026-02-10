Harta Karun Koin Emas VOC Seberat 13 Kg Ditemukan di Madura, Ini Faktanya

JAKARTA – Harta karun koin emas VOC seberat 13 kilogram ditemukan di Madura. Berikut fakta-faktanya.

Penemuan harta karun kembali terjadi. Kali ini, puluhan koin emas peninggalan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dengan total berat mencapai 13 kilogram ditemukan di wilayah Madura.

Berikut rangkuman fakta-fakta terkait penemuan harta karun koin emas VOC seberat 13 kilogram di Madura:

1. Lokasi Penemuan Koin VOC

Koin-koin bersejarah tersebut ditemukan di lingkungan SDN Pejagang IV, Madura.

2. Kronologi Temuan Koin VOC

Penemuan bermula saat Kepala Sekolah sekaligus guru di sekolah tersebut, Nuryasin, melakukan penggalian di halaman sekolah. Pada kedalaman sekitar 25 hingga 40 sentimeter, ia menemukan sebuah wadah gerabah kuno yang berisi koin-koin bertuliskan VOC serta peninggalan era Hindia Belanda.

3. Nilai Koin VOC

Temuan ini langsung menarik perhatian karena diduga memiliki nilai historis dan ekonomi yang sangat tinggi. Meski belum ada penilaian resmi terkait harga koin-koin tersebut, banyak pihak memperkirakan nilainya bisa mencapai angka fantastis.