JAKARTA – PT Sillo Maritime Perdana Tbk (SHIP) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp17 per saham atas laba tahun buku 2021. Hal ini diputuskan dalam Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST).

Direktur Keuangan SHIP Hans Raymond Ekajaya mengatakan, dividend payout ratio yang dibagikan adalah sebesar 15,09%.

“Di tengah tantangan pandemi Covid-19 yang masih merebak di seluruh dunia, perseroan tetap dapat memberikan kinerja yang solid di sepanjang tahun 2021. Pembagian dividen ini merupakan bentuk komitmen keberlanjutan dan apresiasi kepada pemegang saham,”ujarnya.

Sepanjang tahun 2021, perseroan melaporkan adanya kenaikan pendapatan sebesar 18.31 persen dari USD85,72 juta di tahun 2020 menjadi USD101,41 juta di tahun 2021. Hal ini ditopang oleh adanya penambahan armada kapal oleh perseroan selama tahun 2021. Adapun penurunan laba bersih sebesar 9,38% dari USD22,85 juta di tahun 2020 menjadi USD20,70 juta di tahun 2021 dikarenakan adanya kenaikan pada biaya operasional untuk menunjang penambahan kapal perseroan di sepanjang tahun 2021.

Melihat kondisi pemulihan ekonomi serta harga minyak dunia yang cukup tinggi saat ini, manajemen SHIP meyakini di tahun 2022 permintaan terhadap minyak dan gas akan meningkat sehingga mendorong perusahaan-perusahaan minyak dan gas untuk melakukan ekplorasi. Hal tersebut akan membuka peluang baru yang lebih besar akan kebutuhan armada dari pelanggan dan memberikan dampak yang sangat positif bagi bisnis SHIP.

Direktur Utama SHIP Herjati menambahkan pihaknya akan terus menjaga kesinambungan kontrak yang sedang berlangsung dan memantau kondisi pasar serta menjajaki berbagai peluang ekspansi dan pengembangan usaha dengan tetap mengedepankan aspek kehati-hatian dalam mengambil peluang di tahun 2022. “Tahun ini kami juga telah menyiapkan capital expenditure (capex) sebesar USD100 juta untuk pengembangan bisnis, khususnya untuk penambahan armada kapal SHIP,” ujarnya.

Belum lama ini perseroan melalui anak usahanya, PT Cassa Mega Lautan membeli kapal liquefied petroleum gas Gas Camelot (eks Hellas Fos) dari Marefield Shipping and Trading Corporation. Total transaksi yakni sebesar USD 50,25 juta atau sekitar Rp721,52 miliar (kurs Rp14.356 per USD). Sumber pendanaan atas transaksi ini berasal dari modal sendiri dan pembiayaan kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nilai itu 33,93% dari ekuitas perseroan per 31 September 2021.

Pembelian satu unit kapal liquefied petroleum gas Gas Camelot (eks Hellas Fos) ini dilakukan sejalan dengan strategi pertumbuhan dan pengembangan usaha perseroan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pelayaran.

Khususnya di bidang hulu migas di Indonesia. Dengan penambahan jumlah armada kapal, diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan pendapatan dan laba bersih, memberikan kontribusi positif bagi kinerja keuangan konsolidasian perseroan di masa yang akan datang, yang pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi perseroan dan seluruh stakeholders perseroan.