JAKARTA - Mengintip gaji karyawan Netflix, TikTok, dan Spotify siapa yang paling tinggi. Pembahasan gaji memang kerap memantik keingintahuan siapapun terutama gaji karyawan perusahaan teknologi.

Bagaimana tidak, perusahaan teknologi diketahui memberikan gaji yang fantastis untuk karyawannya. Akan tetapi, di sisi lain, perusahaan seperti Netflix hanya memungut biaya berlangganan dari pengguna yang bisa dikatakan murah.

Mengintip gaji karyawan Netflix, TikTok, dan Spotify berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS) cukup tinggi. Berikut ini gaji karyawan untuk beberapa perusahaan seperti Netflix, TikTok, dan Spotify pada periode 1 Oktober 2020 hingga 31 Desember 2021.

1. Netflix

Pecinta streaming film mungkin tak asing dengan platform Netflix. Ya, Perusahaan penyedia layanan media digital ini tengah naik daun dengan menawarkan gaji kepada karyawannya dengan nilai yang fantastis.

Penawaran itu khususnya untuk posisi keuangan, konten, legal marketing, dan lain sebagainya berkisar USD40,45 per jam atau USD800 ribu per tahun. Jika dikonversikan ke dalam rupiah, gajinya sekitar Rp607 ribu per jam atau Rp12 miliar per tahun (Rp15.013 per USD).

Sementara beberapa posisi lainnya, dikabarkan gajinya mencapai enam digit dolar Amerika Serikat. Pada akhir 2021, diketahui total karyawan perusahaan layanan streaming ini mencapai 11.300 karyawan.

2. TikTok

Perusahaan ByteDance selaku induk dari media sosial TikTok, menawarkan gaji kepada karyawannya mencapai USD30 per jam atau USD400 ribu per tahun. Bila dikonversikan ke dalam rupiah, gaji pokok karyawan TikTok ini mencapai Rp450 ribu per jamnya dan Rp6 miliar per tahun.

Gaji tersebut ditawarkan untuk beberapa posisi, seperti divisi produk, pengembangan produk, dan marketing. Banyaknya jumlah pengguna media sosial ini tak heran membuat perusahaan ini membuka ribuan lowongan pekerjaan pada akhir tahun lalu di Amerika.

3. Spotify

Spotify dikenal sebagai salah satu layanan streaming musik dan podcast yang berbasis di Swedia. Perusahaan ini menawarkan gaji pokok mencapai USD74 ribu sampai USD293,3 ribu per tahun untuk karyawan yang berbasis di New York dan Boston. Bila dikonversikan ke dalam rupiah, gaji pokok karyawan Spotify mencapai Rp1,11 miliar hingga Rp4,4 miliar.

Umumnya, gaji tersebut untuk beberapa posisi, khususnya posisi divisi penelitian, divisi periklanan, divisi administrasi, dan produk.

Demikian gaji karyawan Netflix, TikTok, dan Spotify. Diketahui yang paling tinggi adalah Netflix. (RIN)