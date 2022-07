JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk optimis akan menjadi penyedia layanan keuangan paling terintegrasi di Indonesia. Harapanya dapat memberikan layanan yang fungsional lengkap.

"Saya sangat yakin dan confidence bahwa MNC Kapital kedepannya akan menjadi the fastest growing (Paling berkembang) dan the most integrated financial services (Penyedia layanan keuangan paling terintegrasi) di Indonesia," ujar Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk Yudi Hamka kepada MNC portal, Kamis (28/7/2022).

Menurutnya, hal tersebut dikarenakan PT MNC Kapital tbk mempunyai berbagai layanan, seperti MNC Bank, MotionBanking, MNC Finance, MNC Leasing, MNC Sekuritas, MotionTrade, Auerbach Grayson, MNC Insurance, Flash Mobile, MNC Life, Motion Insure, MNC Asset, MotionFunds, MNC Teknologi Nusantara, MotionPay. .

Selain itu, PT MNC Kapital juga ditopang oleh branding MNC Group yang besar serta promosi dari berbagai media besar yang dimiliki oleh MNC group dengan jumlah audience yang tidak sedikit turut menjadi alat promosi yang menjanjikan untuk perkenalkan produk produk jasa keuangan digital kita secara intens kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tidak semua orang bisa lakukan.

Lebih lanjut, Yudi berharap bahwa dengan terintegrasi hal tersebut dapat memberikan layanan jasa keuangan dari awal hingga akhir dan memberikan solusi fungsional yang lengkap kepada masyarakat.

"Harapanya ini bisa menjadi integrasi yang berkesinambungan dan memberikan layanan yang 'end to end' kepada masyarakat apapun kebutuhan financial mereka," pungkasnya.