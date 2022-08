JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani naik 0,68% dan harga beras premium di penggilingan naik 1,38%.

Kepala BPS Margo Yuwono menyebutkan bahwa dari 1.832 transaksi penjualan gabah di 27 provinsi selama Juli 2022, tercatat transaksi GKP 66,27%, gabah kering giling (GKG) 21,56%, dan gabah luar kualitas 12,17%.

"Selama Juli 2022, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp4.569,00 per kg atau naik 0,68% dan di tingkat penggilingan Rp4.682,00 per kg atau naik 0,71% dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya," ujar Margo dalam rilis resmi BPS di Jakarta, Senin(1/8/2022).

Dia mengatakan, rata-rata harga GKG di tingkat petani Rp5.210,00 per kg atau naik 1,19% dan di tingkat penggilingan Rp5.323,00 per kg atau naik 1,03%. Sementara itu, harga gabah luar kualitas di tingkat petani Rp4.305,00 per kg atau naik 0,78% dan di tingkat penggilingan Rp4.412,00 per kg atau naik 0,88%.

"Dibandingkan Juli 2021, rata-rata harga gabah pada Juli 2022 di tingkat petani untuk kualitas GKP, GKG dan gabah luar kualitas masing-masing naik sebesar 5,99%, 6,89%, dan 8,21%," ucap Margo.

Di tingkat penggilingan, rata-rata harga gabah pada Juli 2022 dibandingkan dengan Juli 2021 untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah luar kualitas masing-masing naik sebesar 6,22%; 6,42%; dan 8,34%.

Selama Juli 2022, survei harga produsen beras di penggilingan dilakukan pada 893 perusahaan penggilingan di 31 provinsi, dimana diperoleh 1.132 observasi beras di penggilingan.

"Pada Juli 2022, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.629,00 per kg, naik sebesar 1,38% dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp9.092,00 per kg atau naik sebesar 0,93%, dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar Rp8.906,00 per kg atau naik sebesar 0,64%," jelas Margo. Dibandingkan dengan Juli 2021, rata-rata harga beras di penggilingan pada Juli 2022 untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas masing-masing naik sebesar 2,41%; 2,31%; dan 5,00%.