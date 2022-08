JAKARTA - Daftar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina dan Shell per Agustus 2022 menarik perhatian masyarakat.

Pasalnya, kedua pom bensin ini bersaing ketat untuk menarik masyarakat menggunakan BBM mereka.

Adapun untuk Harga Pertamax Turbo (RON 98) di SPBU Pertamina dijual seharga Rp16.200 per liter hingga Rp16.900 per liter. Selanjutnya, harga Dexlite (CN 51) dijual seharga Rp15.000 per liter hingga Rp 15.700 per liter.

Kemudian untuk harga BBM nonsubsidi tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Sedangkan untuk harga BBM Shell per Agustus 2022, jenis Shell Super berada di angka Rp17.300 setelah sebelumnya Rp18.500.

Shell V-Power Diesel menjadi Rp19.280 dari Rp21.870. Adapun Shell Diesel Extra ikut turun menjadi Rp19.000 dari Rp19.250 Serta untuk Shell V-power Nitro+ juga mengalami penurunan ke Rp18.520 dari Rp21.280.