KARAWANG – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara konsisten terus mendorong pemberdayaan UMKM, salah satunya dengan melakukan edukasi layanan transaksi perbankan secara digital, yaitu SuperApps BRImo. Dengan layanan yang lebih praktis, murah dan cepat, pelaku UMKM akan semakin dimudahkan dalam menjalankan usahanya.

Hal tersebut dilakukan BRI dengan melakukan literasi dan pendampingan kepada nasabah dan pelaku UMKM. Wujud komitmen ini tercermin dari penyelenggaraan Pesta Rakyat Simpedes (PRS) 2022 yang digelar di Lapangan Galuh Mas, Karawang, Jawa Barat, pada 5-7 Agustus 2022.

Pesta Rakyat Simpedes merupakan acara tahunan BRI sebagai wadah pemberdayaan UMKM sejak 2008. Pada tahun ini, gelaran Pesta Rakyat Simpedes telah berlangsung sejak Juni hingga Desember 2022. Event tahunan BRI pada 2022 akan menyambangi 379 titik yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam tiga hari pelaksanaan, terhitung lebih dari 25 ribu masyarakat hadir dan melakukan aktivasi BRIMo, superapps layanan perbankan digital besutan BRI. Edukasi masyarakat melalui penyuluh digital BRI ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam melakukan transformasi digital dan peningkatan inklusi dan literasi produk perbankan.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari dalam sambutannya di PRS Karawang menyampaikan, BRI senantiasa mendorong pelaku UMKM untuk “naik kelas” melalui digitalisasi bisnis.

“Melalui transformasi digital, BRI berupaya untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan perbankan kepada masyarakat dengan lebih mudah dan cepat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Supari mengatakan PRS juga menjadi momentum bagi pelaku UMKM memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas.

“Dalam kegiatan PRS tersebut, BRI tidak hanya menyediakan hiburan bagi masyarakat tetapi juga menyediakan fasilitas bagi pelaku UMKM untuk memperluas pemasaran, mendapatkan pelatihan untuk pengembangan usaha, dan kesempatan untuk kolaborasi bisnis,” tuturnya.

Dalam layanan digital banking, BRI memiliki Financial Super Apps Digital Banking BRImo yang kini semakin digemari oleh nasabah karena menghadirkan solusi holistik layanan keuangan dalam satu genggaman saja. Financial super apps BRImo telah digunakan oleh 18,47 juta users atau tumbuh 66,3% secara Year on Year (YoY) pada kuartal II-2022.

Kegiatan Pesta Rakyat Simpedes terdiri atas 6 Pilar, yaitu Pawai, Panggung, Pasar, Panen, Pojok X’sis, dan Peduli. Pawai merupakan literasi digital kepada pelaku UMKM yang tersebar di pasar atau sentra ekonomi, diikuti dengan kemeriahan pawai budaya. Panggung yang menampilkan hiburan oleh artis nasional.

Pasar menghadirkan 300 UMKM binaan BRI yang akan menampilkan berbagai macam produknya. Panen sendiri adalah acara undian hadiah Simpedes dan doorprize untuk pengunjung.

Pojok X’Sis sebagai area pengunjung untuk mengaktualisasi diri serta menambah pengetahuan dengan berbagai aktivitas seni dan olahraga, literasi digital, pengenalan Digital Banking Experience, coaching clinic atau capacity building kepada komunitas. Peduli, melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang ditujukan kepada masyarakat sekitar berupa cek kesehatan gratis untuk masyarakat.

Di samping itu, BRI juga terus melakukan digitalisasi dalam operasional bisnisnya. Bank terbesar di Indonesia ini memiliki BRIBRAIN yang merupakan kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh BRI untuk menyimpan, memproses, dan mengkonsolidasikan segala informasi dari berbagai sumber.

Selain itu, BRI juga memiliki BRISPOT yang dapat mempercepat sekaligus memperluas akses kredit bagi nasabah melalui aplikasi digital.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pemberdayaan UMKM, BRI telah mengembangkan aplikasi LinkUMKM sebagai one stop solution bagi UMKM untuk menaik kelaskan usahanya. Saat ini, telah terdapat lebih dari 2,3 juta pelaku UMKM yang telah terdaftar dan aktif dalam aplikasi tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaran BRI Pesta Rakyat Simpedes 2022 dapat diakses melalui http://s.id/PRSKRW.

